Almada envió a Santiago Muñoz a Torreón; 'No lo veíamos enfocado en Santos'

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna continúa trabajando intensamente en las instalaciones de su hotel de concentración en Barra de Navidad, Jalisco, donde cumplen con su segunda etapa de la pretemporada rumbo al torneo Apertura 2021.

Hoy, la gran incógnita es la participación del juvenil delantero Santiago Muñoz, quien abandonó la pretemporada y regresó a la Comarca Lagunera, con la intención de negociar un nuevo contrato y destino para su carrera como futbolista profesional.

"Nosotros también estamos muy ilusionados, estamos seguros que vamos a dejar la vida por repetir una final y ganarla." ¡Buenos días a todos! ¡Échenle un oído a la plática que tuvimos con el Profe esta mañana! #ModoGuerrero⚔️ pic.twitter.com/V65C3LMTgt — Club Santos (@ClubSantos) July 13, 2021

En entrevista difundida por el propio club albiverde, Almada dio un guiño de lo que podría ser el nuevo destino de “Santi” y prácticamente admitió que ya no cuenta con él: “Santi está enfocado en su objetivo que es ir a Europa. Hace cuatro meses, nosotros estamos teniendo constante comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa. No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que él solucione, se tranquilice. Si después surge una oferta, me imagino que la tomará, no es decisión mía, es de él y del club pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocada en el inicio de torneo que para nosotros es Necaxa", señaló el estratega.

Ante la muy probable baja de Muñoz, los Guerreros ya buscan un atacante que les provea de goles, así lo admitió Guillermo Almada: "nosotros estamos necesitando una incorporación en la zona ofensiva, sobre todo con esto que pasó de Santi. El club está haciendo un esfuerzo para tratar de contratar a alguien, estamos esperando todos ansiosos para completar el grupo conjuntamente con los futbolistas que están en selecciones, como el caso de Ayrton Preciado, Alan Cervantes y el 'Mudo' Aguirre. Con esta incorporación sería una parte importante para completar el plantel", asentó.