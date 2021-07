Así fue el sueño de Richard Branson, el viaje al espacio de Virgin Galactic

"Todo fue mágico", dijo un jubiloso Branson luego de que el plateado avión espacial VSS Unity retornará una hora después a la pista de aterrizaje de la base Spaceport America, con Branson y los otros cinco ocupantes a bordo.

"He soñado con este momento desde que era un niño, pero nada me había preparado para tener una vista de la Tierra desde el espacio", reconoció el empresario ante periodistas y miembros de Virgin Galactic, la firma que fundó en 2004 para realizar vuelos comerciales al espacio.

There are no words to describe the feeling. This is space travel. This is a dream turned reality https://t.co/Wyzj0nOBgX @VirginGalactic #Unity22 pic.twitter.com/moDvnFfXri

Poco después, el británico y los miembros de la misión Unity 22 recibían una insignia que los acreditaba como astronautas.

Concluía así una jornada que empezó con un retraso de 90 minutos a causa del mal tiempo, y en el que el avión se separó de la nave propulsora VMS Eve, llamada así en honor a la madre de Branson, luego de alcanzar una altitud de 10 mil pies (poco más de 3 kilómetros).

Release and ignition! VSS Unity is on the way to space. https://t.co/h22JtUhXDC pic.twitter.com/WyTFzwCApd

Ha sido el primero de los que forman parte de "la carrera espacial de los millonarios", como los medios estadounidenses han llamado a las iniciativas espaciales que encabezan Jeff Bezos, hasta hace unos días director ejecutivo del gigante Amazon, y Elon Musk, fundador de la firma de autos eléctricos Tesla.

Virgin Galactic’s VSS Unity rocketplane reached an apogee of 282,000 feet after a good burn of its hybrid rocket motor.

Branson, de 70 años, ha quitado leña al asunto, al asegurar que no existe tal carrera, e incluso Musk, fundador de la firma privada SpaceX, fue uno de los asistentes al despegue en Nuevo México y hasta le deseó buena suerte en un mensaje de Twitter.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca

Bezos, quien en unos días viajará también al espacio en la nave New Shepard, diseñada y construida por su compañía Blue Origin, señaló este fin de semana que los de Virgin Galatic no son exactamente aviones espaciales.

El creador de la mayor empresa de venta al detalle del mundo aseveró que es aceptado mundialmente que por arriba de la línea imaginaria de Karman, situada a 62 millas (99,7 km) de la Tierra, está el espacio exterior y por debajo la atmósfera terrestre.

Virgin Galactic has released a brief replay from inside the cabin of the VSS Unity rocketplane.

This clip shows Richard Branson and his crewmates at the moment of release from the VMS Eve carrier aircraft.https://t.co/h22JtU0mM4 pic.twitter.com/ezGHy2Hlex