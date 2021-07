LA VOZ DEL DIHABLO

Se ha hecho costumbre en los últimos dos años, al menos, estar recordando discos o fechas memorables según el día en turno. Esto no es otra cosa sino el reflejo del paso del tiempo, inexorable como solo él.

El año pasado, el año que muchos no contamos en nuestras vidas, se cumplieron nada más y nada menos que 50 años de los primeros dos discos de Black Sabbath, los pilares del heavy metal, la música que tanto nos apasiona. A partir de ahí, todo es historia.

Cada día, en distintos canales y redes, vemos con mayor regularidad recordatorios y efemérides, y siempre resultan buen pretexto para poner el disco y la música en cuestión.

Ayer, por ejemplo, la guapísima Sharon den Adel cumplió años. Y no hace mucho recordaba junto con un amigo su música. Muchos podrán criticarla o desconocerla, pero la holandesa forma parte de un grupo exitoso que si bien, musicalmente ha venido a menos en cuanto a metal se refiere, conserva cierto encanto. Within Temptation es una agrupación vigente y refrescante que no cae mal escuchar de vez en vez, cuando queremos bajar de decibeles.

En su último material discográfico, Resist, Within Temptation cuenta con la participación de Anders Friden en uno de sus temas. De igual manera, cada día podemos hacer un nuevo redescubrimiento.

La nostalgia se apodera de nosotros en tiempos difíciles. La pandemia continúa, los conciertos poco a poco quieren volver, pero el coronavirus opone resistencia. Quién sabe cuánto más haya que esperar para terminar de adaptarnos, y sobrevivir.

En este tema delicado, recordamos a Adán Moreno, integrante de Ira que hoy libra una batalla con el popular virus. La organización del México Metal Fest ha organizado un par de rifas, de boletos preferentes, para sus dos siguientes ediciones. Ojalá podamos estar ahí, en principio, y que el buen Adán esté presente también.

Un día como hoy, hace tres años, presenciamos en Monterrey uno de los conciertos más sencillos (visualmente) y espectaculares, a la vez, de los que tengamos memoria.

De este tipo de efemérides, Facebook se ha encargado de recordarnos. Anathema, en la capital regia, una noche mágica e inolvidable.

Revisar esos videos que grabamos en directo y rara vez volvemos a ver me hizo sentir ya la necesidad de estar presente en algo así. Nada como la música en directo.

Qué la música nos mantenga vivos, por lo menos hasta el momento de volvernos a ver.

Quedan abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo en Facebook y YouTube, @vozdeldihablo en Instagram y Twitter.