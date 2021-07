Aumentaría cifra de jóvenes contagiados

La Secretaría de Salud de Coahuila identificó alrededor de 25 casos nuevos de COVID-19 en jóvenes de entre 18 y 25 años de Torreón que en recientes días llegaron de vacacionar en las playas de Cancún, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa.

La confirmación de los contagios se hizo por medio de la prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) para detectar dicha enfermedad y las autoridades sanitarias no descartan que puedan existir más infecciones entre personas que han organizado este mismo tipo de viajes.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no rechazó que se pudieran registrar más casos y aseguró que la Secretaría de Salud monitorea otras instituciones privadas que organizaron el mismo tipo de viajes de fin de cursos, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos días.

El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que se estableció el cerco epidemiológico por lo que las personas infectadas se encuentran en aislamiento domiciliario al igual que sus contactos más cercanos.

Se informó que se trata de viajes de fin de cursos que programaron algunas instituciones educativas particulares y que es probable que los jóvenes hayan acudido a lugares y/o eventos donde no había medidas de contención adecuadas.

"Estamos trabajando en el caso índice, el caso índice es el que se supone que es el primero que contagia a los demás para hacer la secuenciación y ver si es un tipo de variante diferente", añadió.

El funcionario comentó que "no hay problema por irse de vacaciones" pero que se deben atender las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de SARS-CoV-2. Agregó que no se debe acudir a antros o bares, considerando que los espacios cerrados son los principales focos rojos para la propagación del virus.

Por su parte, el titular de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega, indicó que han estado haciendo contacto con los jóvenes y sus familias así como con las agencias con quienes se tramitaron los viajes con el fin de detectar posibles nuevos casos de coronavirus. "Ya estamos tratando de localizarlos y a través también del Call Center para poder hacer un cerco sanitario, de donde estamos teniendo esta situación es de quienes están llegando pues de Mazatlán y Cancún", expresó.

Esta información se dio a conocer al término de la reunión del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna que se realizó ayer en el Centro de Convenciones de Torreón.

En su intervención, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo un llamado a la población para que tengan cuidado, especialmente los padres y madres de familia. "No sabemos realmente cuál es la situación del estado de Sinaloa ni de Quintana Roo, tampoco queremos evitar el turismo en otras partes del país, sin embargo, de manera responsable, como sucedió, lo decimos claramente. Llegaron de Mazatlán y un grupo también de estudiantes de Cancún y llegaron contagiados. No exceden las 25 personas pero estamos teniendo precauciones en el círculo familiar y el entorno para que esto no afecte a nuestra entidad", señaló.

En el mismo tenor, el Riquelme advirtió que se va a incrementar la vigilancia en cuanto a actividades sociales masivas se refiere y eventos no autorizados se van a suspender. Se proyecta además ser más rigurosos en el uso de cubrebocas en general.

REPORTE COVID

Ayer, la Secretaría de Salud de Coahuila registró un 1.75% de ocupación hospitalaria por COVID-19 en La Laguna que equivale a 10 personas con sospecha y confirmación del virus internadas. Había dos de ellas, utilizando un ventilador mecánico como soporte respiratorio.

Incidencia

Fallecimientos por COVID-19 en La Laguna. *Del 1 al 12 de julio de este 2021, la Secretaría de Salud del estado ha reportado al menos 28 muertes por COVID-19. *De esa cifra, alrededor de 25 personas pertenecen a los grupos de edad que ya fueron vacunados contra el virus SARS-CoV-2 y que son de los 50 años en adelante. Sin embargo, no especifica si estas personas que murieron de COVID-19 ya tenían completo su esquema de vacunación o no. Tampoco detalla si alguna de las víctimas mortales tenían alguna comorbilidad. *Ayer también se reportó la muerte de un recién nacido.