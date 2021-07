Gael García y Fernanda Aragonés presumen primer embarazo juntos

El actor mexicano Gael García Bernal mantiene una buena relación con la periodista de moda y cultura, Fernanda Aragonés. Debido a ello tendrán a su primer hijo juntos.

El bebé que esperan, será el segundo para Aragonés y el tercero para el intérprete en la película de "Amores Perros".

Respecto a la periodista, Fernanda es hija del reconocido arquitecto Miguel Ángel Aragonés, además de que es escritora, modelo y experta en modas.

Cursó estudios de comunicación, lo que le ayudó a crear su propio blog "Fieralicious" y es gran amante del arte contemporáneo.

Precisamente, quien reveló detalles de que está en la dulce espera fue la propia Fernanda Aragonés en una entrevista con "L' Beauté", en su portada de The Love Your Body Issue, donde indicó que ya falta poco para dar a luz.

Entre los detalles que dio a conocer la periodista fueron los retos que tuvo que atravesar en su camino de convertirse nuevamente en madre al igual que los cambios que todo ello implica.

"Increíble. Es muy divertido. Dejé pasar (aproximadamente) 12 años entre mi primer embarazo y el segundo. Volverme a embarazar me reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso, o sobre todo, emocionalmente. Por un lado, en mi primer embarazo viajaba todo el tiempo", dijo.

Aragonés también aceptó que lo que más la ha sorprendido de este segundo embarazo es lo "distinta que puede ser una experiencia de la otra. Siendo el mismo proceso biológico. El mismo cuerpo. La misma persona. Es como si desde la concepción el bebé impregnara su personalidad en ti", declaró.

En esta edición de la revista se pueden ver las fotografías de Fernanda, en la portada y los interiores de L' Beauté, quien luce feliz, poderosa y consciente de lo importante que es dar luz a una nueva vida.

"Cuando estuve embarazada de mi primera hija me sentía increíblemente segura, tranquila y contenta, pero despegada de mi cuerpo (…) Como si yo estuviera en pausa y le hubiera prestado mi cuerpo a ella. Todo era muy nuevo e impactante para mí. En esta ocasión no he estado a la expectativa de qué va a pasar con mi cuerpo. Ya tenía una idea del camino, y eso me ha ayudado a fluir y condensar", señaló.

Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles sobre el sexo del bebé y cuando nacerá, algo que seguramente mantendrán en privado, aspecto que ha caracterizado su relación.

Gael García Bernal y Fer Aragonés dieron a conocer su noviazgo hace dos años cuando el actor asistió en el 2019 al Festival de Cannes en donde presentó su película "Chicuarotes". La pareja posó frente a las cámaras en la alfombra roja, además el también director le dedicó unas palabras a su novia.