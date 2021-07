Abogado en La Laguna dedica su vida a tratar de tener un mundo justo

En junio de 1971 el joven Juan Antonio Herrera de León concluyó sus estudios universitarios, eligió la licenciatura en Derecho para dedicar su vida a un objetivo que le inquietaba: tener un mundo justo.

El ahora experimentado abogado reflexiona sobre su profesión y analiza las implicaciones de su profesión, en el marco del Día del Abogado que se celebró ayer en México y que derivó en felicitaciones, eventos de reconocimiento público y otras actividades.

"Si volviera a nacer y me dijeran cuál carrera me gustaría estudiar, volvería a escoger la misma, porque es lo que me gusta, me apasiona, es mi vocación… Aquí lo más importante es que uno haga lo que le gusta, si estás en un trabajo donde hacer algo que no te gusta, vas a ser infeliz, lo vas a hacer hasta mal, creo que esa es la clave para los abogados y para cualquier persona, si no estás satisfecho con lo que haces, vas a fallar", declaró.

Herrera cuenta con experiencia en juzgados y desde hace años se jubiló, en adelante dedica sus días a dar consultoría particular en un despacho personal, se especializa en los temas civiles y laborales, mismos de los que asegura que le dejan un aprendizaje constante con cada caso atendido.

Recuerda algunas máximas de la universidad en cada día trabajado, especialmente en lo que tiene que ver con el trato a los clientes, sus familias y los entornos que los rodean, toda vez que se trata de mundos específicos que deben ser tratados en forma diferente.

"El respeto por las personas, creo yo que muchos abogados fallan en el aspecto que ven a los clientes y les prometen cosas que no se van a poder llevar a cabo, que no se van a lograr sin importar si uno es muy buen abogado, si sabes mucho de leyes… A veces no le gustan a la gente, pero siempre tenerles el respeto de decirles la verdad, de entenderlos, claro que sí, pero de hablarles claro", señaló el abogado, quien reconoce que más allá de las "nuevas leyes", se debe mantener el espíritu de la búsqueda por la justicia siempre.