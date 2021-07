Aforo del Estadio Corona de Torreón será del 80 por ciento

ajwtorres

Hoy, 8:21 am

publicado por: Alfonso Wong

El subcomité técnico de salud se apoya en un factor a su conveniencia y no en el inicio de la tercera ola, al final ya tienen a quien culpar, al Dr. Gatell y al presidente. El Santos no juega a estadio lleno toda la temporada, y si liberan el aforo a 80%, tendrán que hacerlo en todos los ámbitos de la vida económica y social. No quiero pensar que les embarraron la mano con el aceite que mueve la economía.

