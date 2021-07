Se deslinda exalcalde de PIV Francisco Sarabia

El exalcalde de Lerdo, Roberto Carmona Jáuregui, reviró al actual alcalde de este municipio, Homero Martínez Cabrera, respecto a la responsabilidad de la obra y funcionamiento del Paso Inferior Vehicular (PIV) Francisco Sarabia. El expresidente solicitó su derecho de réplica ante unas declaraciones de Martínez donde asegura que Carmona abría autorizado el catálogo de conceptos de obra.

"Con todo respeto le digo yo al señor presidente, Homero Martínez Cabrera, que nunca he tenido acceso al catálogo de conceptos del Paso Inferior Vehicular, o paso deprimido, simple y sencillamente porque esa obra se realizó con recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna y los encargados de esa obra, es decir, los que la licitaron fueron de la Secope, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, entonces en ese sentido yo no tuve nada que ver", declaró Carmona y se deslindó por completó del PIV.

También dijo que en ese sentido el Ayuntamiento tendría que solicitar información respecto a los conceptos de obra al Gobierno estatal. "Está muy claro, si quieren ver algo. tienen que pedírselo a Secope porque en los archivos del Municipio no existe ni un solo documento porque eran recursos federales y ellos la licitaron y ellos la ejecutaron, nosotros participamos porque hicimos la gestión para que se incluyera esa obra en los recursos del Fondo Metropolitano pero nada más", insistió.

Indicó que años atrás supo que se había cometido un robo del cableado en cuanto al sistema de bombeo pero que eso no podría asegurarlo.

"Yo lo que le puedo decir es que en su momento cuando estuvo el presidente Luis de Villa corrió el rumor y tampoco me consta que se habían robado el cableado y los arrancadores, yo no sé si eso impacte o haya tenido alguna consecuencia de que las bombas no funcionen pero yo pienso que es cuestión de buscar quién sí le entienda a esas bombas, que vayan y la reparen porque si no en el último de los casos sería cambiarlas por otras pero pues ese paso deprimido tiene ya 9 años que se inauguró", dijo el exalcalde y aseguró que han estado asesorando mal al presidente municipal.

"No sé quién esté pasando esa información equivocada, es decir, quién se la dio al alcalde. Yo considero que le dieron una información equivocada porque está muy sencillo de probar y de ver quién ejecutó esa obra y dónde está el problema porque evidentemente hay que buscarle solución con gente capaz, porque ya la obra fue entregada al Municipio, entonces ahí nada más es tomar una decisión de qué hacer, si cambiar las bombas o buscar quién la repare... Si es que fuera el caso", acotó.