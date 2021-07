Se contagian de COVID 20 jóvenes de Durango tras viaje de graduación

La Secretaría de Salud en Durango tiene el registro de 20 jóvenes infectados por COVID-19 como resultado de su viaje de graduación, en el que acudieron no solo a las playas de Cancún o Mazatlán, sino a otros sitios fuera del estado. Además se reportó un incremento en los contagios en niños, por lo que la Secretaría ruega a evitar los desplazamientos innecesarios en esta temporada y sobre todo, mantener las medidas preventivas aún estando vacunados.

El titular de la secretaría, Sergio González Romero, indicó que al estar rodeados por estados donde ya se presentaron casos de la variante Delta, indudablemente se tendrán casos de esta nueva cepa, la cual resulta más contagiosa y podría incrementar la ocupación hospitalaria que ha comenzado a crecer sobre todo en la capital del estado.

"Por eso es importante que los padres tomen conciencia y no permitir el desplazamiento porque desgraciadamente la cepa Delta nos rodeó, hace dos semanas eran 11 estados entre el 10 y el 20 por ciento de la población afectada, al día de hoy (lunes) en el reporte son 20 estados, nosotros afortunadamente no tenemos cepa Delta pero sí de Wuhan y la Británica desde hace mucho, la peligrosa es la Delta pero si siguen los desplazamientos… indudablemente la tendremos", declaró González Romero.

Ante tal situación no se descartan tomar medidas para evitar el incremento en el número de casos, a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico color verde, pero en las entidades vecinas los números se han disparado como en Sinaloa, específicamente en el puerto de Mazatlán.

Asimismo, apuntó que en este periodo de fin de cursos para muchos jóvenes, se tiene el reporte de por lo menos 20 jóvenes contagiados, aunque ninguno de ellos de gravedad. Además se han registrado más contagios en niños, y en solo dos casos con hiperinflamación, los cuales ya están fuera de peligro por lo que llama a protegerlos.

"El hecho que no se hayan visto con otras cepas que fueron afectados ahora sí, pero afortunadamente la mortalidad no. Como padres responsables protéjanlos, no los lleven a lugares donde hay aglomeraciones…Por favor cuiden a sus hijos, ellos se defienden menos con las cepas más agresivas", insistió el secretario de Salud.

Por otra parte, se informó que se tiene el reporte de dos personas ya vacunadas y hospitalizadas. "Por eso es importante que la vacuna, no protege al 100 por ciento la infección pero disminuye la mortalidad que es lo que buscamos, lo que se pretende es bajar la cantidad de muertes", explicó el funcionario estatal.

Incidencia

Se complica panorama para Durango.

* Detectan 20 casos de jóvenes infectados tras viaje de graduación en el estado.

* El número de contagios en niños se incrementa.

* Las hospitalizaciones por COVID-19 se mantienen entre los 45 a 60 años de edad.

* El número de contagios va en aumento, no así las muertes por COVID-19 en la entidad.