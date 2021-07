Loret de Mola comparece ante juez por caso Cassez-Vallarta

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola, implicado en un montaje policial que se transmitió en vivo en televisión en diciembre de 2005 y que llevó a la cárcel a Israel Vallarta, preso por secuestro en el mediático caso de Florence Cassez, compareció este lunes como testigo ante un juez.

Además del periodista, también se presentaron vía remota el exjefe de información del programa que conducía Loret, Juan Manuel Magaña, y una excolaboradora, la periodista Laura Barranco.

Tras el careo -en el que los tres implicados sostuvieron sus versiones- ambos colaboradores dijeron públicamente que todos en la producción del programa, incluido Loret, sabían del montaje.

Pero el periodista aseguró en un video en Twitter que nunca supo del montaje sobre la detención de Cassez y Vallarta.

Además, dijo que Magaña sabía del montaje y hasta pidió revivir una escena que, según la transmisión, era en vivo y en un acto en flagrancia.

"Por años me han acusado del montaje de Cassez. Hoy volví a comparecer sobre el caso Cassez-Vallarta. Tuve un careo con mis dos principales acusadores, dos excompañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi", expuso Loret, quien se presentó al careo como testigo.

Relató que Barranco aceptó ante el juez que "no me alertó sobre el supuesto montaje" y Magaña también aceptó "que no sabía que había un montaje".

El periodista, de 44 años, dijo que a pesar de que no está acusado de nada, compareció como testigo "y, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venían diciendo: que yo era cómplice en el montaje".

Aunque aceptó que "fue un error no darme cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también trasmitieron ese hecho. Pero no acepto que se me señale de haberme coludido con autoridades para hacer un montaje".

Loret de Mola acusó que la versión del montaje "ha sido alentada por el presidente (Andrés Manuel López Obrador), quien ha usado el poder del Estado para acusarme".

Mientras que en el caso de Magaña, en entrevista con el periodista Julio Hernández, dijo que durante el careo notó a Loret de Mola nervioso, gesticulando, un tanto derrotado y cansado.

EL CASO

El mexicano Israel Vallarta y su novia de entonces, la francesa Florence Cassez, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

Los noticieros de Televisa emitieron el 9 de diciembre en directo el arresto de la pareja, pero semanas después trascendió que todo había sido un montaje orquestado por las autoridades.

La detención había tenido lugar el día anterior y el reportaje contenía todo tipo de inconsistencias como que el reportero ya conocía lo que había en el interior de la finca antes de entrar y que las víctimas secuestradas parecían actores.

Tras un conflicto diplomático entre la Francia de Nicolás Sarkozy y el México de Felipe Calderón, la francesa Cassez fue liberada por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y sigue encerrado sin juicio.

Días antes de la liberación de la francesa, Loret de Mola admitió que el operativo fue un "montaje" de las autoridades para simular el arresto.

Vallarta, quien lleva 15 años en prisión, aspira a ser liberado después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenara hace unos meses revisar el montaje policial que lo llevó a la cárcel.

Además, su esposa Mary Sainz está convencida de que Vallarta fue víctima de una operación orquestada por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico, a petición de Eduardo Margolis, un poderoso empresario enfrentado a Vallarta por negocios.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021