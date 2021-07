Lolita Cortés asegura que por ser juez en La Academia sus hijos no cantan frente a ella

Han pasado 16 años desde que la actriz de teatro Lolita Cortés fuera juez de la cuarta temporada en el reality musical "La Academia", donde sostuvo una fuerte pelea mediática con una de las participantes, Jolette Hernández Navarrete luego de que la "Juez de hierro" como se hizo llamar, le dijera en vivo a la joven de entonces 21 años que no sabía cantar.

Fueron varios los capítulos durante el programa en los que la aspirante a cantante profesional y la intérprete discutieron a cámara, lo que provocó la reacción del público y una controversia entre los que apoyaban a Jolette y los que estaban del lado de Lolita. Este altercado, según asegura la juez, no fue planeado, pero provocó altos niveles de rating.

"Yo ya me sabía el reality desde acá como crítico, ya me lo sabía al derecho y al revés. Jamás esperé que alguien me fuera a contestar, es que me contestas y a mí me pone el 'on'", dijo Cortés en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Aunque la cantante de 50 años ha hablado poco acerca del tema, fue durante esta entrevista que dio detalles acerca de lo aterrada que realmente estaba ante la reacción no sólo del público que consideraba injustas sus calificaciones, sino también de la familia de Jolette que constantemente la agredían verbalmente.

"No había redes sociales, la mamá bajaba y me gritaba de cosas, la pasaban cargando, los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá, era una locura, mi mamá iba a todos los conciertos, mis hijos chiquitos iban a los conciertos entonces nos sacaban con escolta para que no nos fueran a hacer daño".

Según relató fue a partir de un comentario sincero que surgió el problema, pero el entonces productor Giorgio Aresu, le pidió que no abandonara su postura, fue entonces que se dio cuenta de la gravedad del asunto.

"En esa época nuestro productor Giorgio Aresu se había ido de vacaciones, regresa porque lo llaman porque esto es un 'hitazo'... levanté la mano y le dije 'yo le dije que se fuera porque no sabe cantar, pero no se preocupe, a partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito', y me dijo 'no, te tienes que seguir por ahí Lola, tú ya no puedes bajar de ahí', y dije '¡En la torre, en la que me acabo de meter!'", relató.

La noche en la que Jolette finalmente fue expulsada del programa de concurso fue cuando más temor tuvo y para proteger a su familia llamó al actor Roberto Blandón para pedirle que le diera refugio temporal en su casa.

"Le digo 'Roberto, viejo ¿estás en tu casa?, estamos aterrados de miedo, mi madre, mis hijos y yo, ¿te puedo caer?'... 'vieja las puertas están abiertas'; llegamos a las 10:30, 11 de la noche a su casa y hasta las 4 de la mañana, dije: 'si alguien me está siguiendo, que se harte', estaba tan asustada, se paraban los coches y me gritaban de coche a coche… la verdad es que la pasamos muy mal", reveló la actriz, quien además habló de su etapa como directora y otros proyectos de su vida en los que ha sido controversial.