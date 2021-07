La mitad del grupo dejó de contestarme: Mariana Ochoa sobre OV7

"Es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un whatsapp, por qué no me dieron una explicación, porqué fueron por un abogado y no me invitaron. Yo también tengo muchas preguntas", fue como comenzó su video Mariana Ochoa, en el cual da su punto de vista sobre la ruptura de OV7.

Mariana adelantó un día el video que todos los martes comparte en su canal de YouTube, porque sentía que era necesario hablar de lo que estaba sucediendo dentro de lo que ella considera su segunda familia, motivo por el cual lo califica como un tema delicado.

"Ha sido desesperante, pero además sale este tema de si va haber gira, cuando todavía no hay giras, de verdad yo no sé qué pensar. Tiempo al tiempo, todos traemos frustraciones, claro que todos queremos hacer la gira, todos firmamos, se nos vino abajo por la pandemia".

La también actriz explicó que el contrato que habían firmado con OCESA para la gira, con la cual festejarían 30 años de trayectoria del grupo, tenía una vigencia de un año, entonces en febrero de 2021 la empresa los busca para renovar, así que algunos mandaron su prórroga del contrato firmado (Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel) pero otros no (Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M´Balia Marichal) y hasta el momento no habido comunicación.

"Los contratos son individuales, eso que decía una revista de que Lidia había retenido dinero, no es así, cada quien está siendo responsable de ese dinero que OCESA adelantó y que se le tiene que regresar, porque en este momento la gira no existe".

Antes de la pandemia ellos habían recibido parte de un adelanto por parte de OCESA, pero al no realizarse la gira debido a que se cerraron las giras y conciertos, la empresa les pidió que devolvieran el dinero que se les había dado; Mariana comenta que ella llegó con un acuerdo con la promotora y pagó en determinados meses lo que ella ya había recibido, aún así ha tenido algunas actividades profesionales en solitario y lo ha hecho con el permiso tanto de sus compañeros de OV7 como de OCESA.

"Yo sí he tenido comunicación con Erika y Kalimba, con él me estuve hablando muchísimo, lo quiero mucho, me entiendo muy bien con él y cuando llegó este tema de la prórroga, todavía nos hicimos un montón de llamadas; lo que él a mí me comento y es entendible, porque él ya tiene una carrera de solista, es 'me cuesta mucho trabajo ponerme de acuerdo con ustedes', algo que sí pasaba en el chat (del grupo)".

El problema era que en el momento que planteaban un punto o necesitaban tomar decisiones rápidas, en el chat del grupo se tardaban mucho en contestar y cuando aparecían y los demás ya habían decidido; esa fue una de las molestias de Kalimba, quien pese a sentirse feliz por la reunión, había decidido no firmar la prórroga del contrato.

"Kalimba no volvió a contestar en el chat grupal, como que dijo, aquí terminó mi compromiso con OV7 y me voy con mis compromisos de solista, y a mí sí me lo dijo, de frente y como era. Lo que sí me sorprendió mucho es que la multa (M'Balia) de la nada se saliera del chat, imposible de localizar de repente, en mi caso le escribí directamente y me dejó en visto".

Entonces Mariana señaló que la gira no podría realizarse sin la mitad de OV7 sin firmar, pero además hay una falta de comunicación y diferencia de opiniones.

"Como buena familia, si ahorita hay diferencias de opiniones, hay hartazgo... estoy suponiendo porque no sé qué pase en la cabeza de los demás, pero también se vale, ha sido una pandemia bien complicada. Desde que cambiamos de promotor y firmamos el contrato con OCESA para esta gira, he tratado de mediar con mis compañeros, no me interesa que haya conflictos, al contrario, me interesa saber qué es lo que está pasando. Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación, simplemente quería decirles lo que pasa desde mi punto de vista, desde lo que yo vivo", finalizó Mariana Ochoa.