'Reforma al outsourcing requiere aclaraciones y prórroga', señala especialista en La Laguna

Aunque la reforma al outsourcing será positiva para los trabajadores, es necesario que se emitan una serie de reglas o aclaraciones en relación a toda la confusión que ha presentado el tema, así como que se prorrogue por tres meses más el que las empresas de servicios especializados se puedan inscribir adecuadamente ante la STPS.

Así lo consideró Librado Octavio García Aymerich, contador público certificado, consultor en negocios y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna. Explicó que el outsourcing es una práctica que se tiene a nivel mundial, pero en México se consideró que había abusos de esta figura, al tener, por ejemplo, a trabajadores de una planta completa mediante este sistema y con pagos que les llevaban a cotizar en el IMSS con un salario mínimo, cuando no era esto su remuneración, además de exceptuarles del reparto de las utilidades.

En este sentido, indicó que viene esta reforma, que tiene como fecha límite el 23 de julio para que quienes prestan servicios especializados se puedan registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para realizar esta actividad y que quienes la contraten, lo consideren como gastos deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de acreditar, en su caso, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Señaló que la inscripción de estas empresas de servicios especializados se ha encontrado con rechazos de parte de la STPS, que asegura que no cumplen con todos los requisitos que deben tener, por lo que se estima que, de cada 10 empresas que solicitan este registro, se autorizan 4, de ahí que se solicite una prórroga para este trámite.

"Quienes deben inscribirse ante la STPS, que es algo que ha creado confusión, son aquellos que van a prestar los denominados servicios especializados y que se dé la condición de que los trabajadores del contratista se pongan a disposición del contratante, esto es, si yo soy contratado para edificar una barda con mis trabajadores, voy a facturar la obra y no me tengo que inscribir porque no estoy poniendo a mis empleados a disposición de quien me contrató, ellos siguen recibiendo mis órdenes, siguen siendo administrados por mí", explicó.

Otros ejemplos serían los servicios contables y legales, que tampoco requieren darse de alta ante la STPS, al no existir la condicionante mencionada. García Aymerich indicó que aquí hay confusión porque hay grandes corporativos que exigen a todos los que les brindan servicios que se inscriban ante la STPS y se toma de forma estricta la disposición, pero consideró que es una mala interpretación de parte de ellos.

"Mientras no se ponga a los trabajadores del contratista a disposición, para que reciban órdenes por parte del contratante, en ese caso no hay obligación de la inscripción", dijo.

Refirió que estos cambios a la normativa implican beneficios a los trabajadores, pero indicó que es necesario que se emitan una serie de reglas o aclaraciones en relación a toda esta confusión, así como que se prorrogue por tres meses más el que las empresas de servicios especializados en esta condicionante se puedan inscribir ante la Secretaría del Trabajo.