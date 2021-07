Andrea Legarreta se encuentra de manteles largos debido a que este lunes 12 de julio la conductora cumple 50 años de vida.

Además de recibir felicitaciones de sus compañeros en el programa Hoy, la presentadora fue celebrada con su aparición en la portada de la edición de julio de la revista Vanidades.

“Fabulosa a los 50”, es el título con el que se acompaña la imagen de Legarreta, donde posa en un blazer y pantalón negros a juego con un corsé blanco.

"No noooooo no se pasaron con los retoques no la reconocí. Tuve q buscar el nombre (sic)", "No inventen, ni se parece", "fabulosa" y retocadísima", "no se parece en nada", "el photoshop al máximo", fueron algunas de las reacciones a la portada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Vanidades (@vanidadesmx)

En una fotografía que subió a Instagram la cuenta oficial del matutino, se ve a la comunicadora posando junto a una versión en tamaño gigante de su portada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HOY (@programahoy)

Legarreta decidió lucir para la especial ocasión un vestido corto de lentejuelas en color negro y plata, que acompañó con unas zapatillas negras de brillos.

Al inicio del programa Hoy, Andrea recibió un abrazo por parte del equipo y les dedicó palabras emotivas, pues aseguró que son “su familia”. En respuesta, Galilea Montijo y Andrea Escalona adelantaron que será un día lleno de sorpresas para la conductora.

“Gracias preciosos, me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, con los chicos, pues son parte de mi familia. Son parte de mi día a día. Decir 50 suena fácil, pero no. Agradezco cada vivencia, cada parte de mi vida, cada aprendizaje. Hay momentos buenos y momentos para aprender y agradezco que hayan estado en cada uno de ellos”, expresó Legarreta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta)

Posteriormente de este saludo inicial llegó la primera sorpresa de Andrea: su esposo Erik Rubín, quien acudió al set para compartir un buen momento junto a la cumpleañera y jugó una ronda de “Manotazo”.

Durante el juego, la pareja confesó algunos detalles muy íntimos de su relación, por ejemplo cuál es la parte del cuerpo del exTimbiriche que más gusta a Andrea o cómo sería un día ideal para la presentadora.

“Híjole”, expresó Andrea cuando fue cuestionada por Galilea sobre la parte que más le gusta de su esposo. “Es que te voy a decir una cosa, cada vez está más delicioso”, aseguró en referencia al físico del cantante.

“Cada vez que está por ahí, lo veo. Que si se está poniendo la pijama... creo que todavía ayer te estaba morboseando (sic) y dije, ‘Ah, Caray peloncito’. Es que está muy bonito”, continuó Legarreta antes de estallar en risas y acercarse a su compañero.

Posteriormente, Legarreta aseguró que gustaba de todo el cuerpo de su compañero y su opinión fue secundada por Galilea Montijo: “Oye, es que usted hace mucho ejercicio, señor Rubín. Ya hasta llegué el otro día con la señora Legarreta y le dije: ‘Lega, con todo respeto, pero la primera foto que me salió en la mañana fue... y ¡Ay, lo que se come la Lega!”, opinó la conductora entre risas.

Después de esta dinámica, Andrea recibió unas palabras conmovedoras por parte de sus padres, el señor Juan Legarreta y la señora Isabel, quienes aparecieron en una cápsula para felicitar a su hija en la celebración de su cumpleaños número 50.

Este gesto conmovió a Legarreta hasta las lágrimas, quien tuvo que contener el llanto. La conductora les dedicó unas palabras y expresó que se siente sumamente bendecida por la familia que tiene: “Imagínate si no estoy bendecida. Los tengo a ellos, los tengo aquí, los tengo conmigo”, comenzó.

“Han sido hermosos padres y me han dado una familia hermosa y no tengo más que agradecerle a Dios por festejar mis 50 con ellos sanos y celebrando la vida. Los amo, que Dios me los bendiga, mis amores. Gracias por ser los hermosos padres que han sido para mí”, concluyó a punto de romper en llanto.

Luego de este emotivo mensaje, las hijas de Legarreta y Rubín, Mía y Nina, se integraron a la emisión, en donde formaron parte de diversos juegos y dinámicas. Por otra parte, en redes sociales abundan las felicitaciones a la conductora.

¡Claro que no podía faltar la familia de Andrea para celebrarla! ✨ Dejen sus felicitaciones en los comentarios #FelizCumpleAndrea pic.twitter.com/UfjmPTqk7T — Programa Hoy (@programa_hoy) July 12, 2021