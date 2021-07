¿Qué pasa en Cuba?; aquí cinco claves para entender las protestas

PepeNavasFierro

Hoy, 12:22 pm

publicado por: Fresita Manguito

¿Escasez de medicamentos? ¿Cortes de energía eléctrica? ¿Crisis económica? Ah caray... ¿dónde he visto eso recientemente? Aaaah si claaaaro, ¡en el México del amLOCO! Entooooonces... ¿la gente se cansa del Socialismo aunque les digan que es para ayudar a los pobres? No pues wow, esperemos se cansen pronto la @xibalba y el @DODGER66. Con razón el amLOCO reprobó lo que pasa en aquel país (cuando no puede gobernar éste). Ha de sentir le andan pisando los talones ya.

