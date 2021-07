Bandido le arrebata a Toro Blanco Rush el campeonato mundial de ROH 

Gracias a su triunfo en la gran final de Survival of the Fittest venciendo a Demonic Flamita, Johnson, Chris Dickinson, Rhett Titus y Eli Isom, Bandido obtuvo la oportunidad de enfrentarse a uno de los ingobernables, con quien había perdido en una lucha de aniversario de ROH.

La promesa lagunero del cuadrilátero, habló recientemente para El Siglo de Torreón, donde expresó sus deseos de convertirse en el luchador mexicano número uno a nivel internacional, expresando además su admiración por otro miembro del grupo de los “Ingobernables”, Andrade, a quien seguía desde que luchaba en la región bajo el nombre de Brillante Jr.

AND NEW ROH WORLD CHAMPION @bandidowrestler !!!!! #ROHBITW pic.twitter.com/xlLeP8H3ej

“Tenemos una de las mejores fanaticadas de toda la nación (en La Laguna) y ese apoyo y el de tu familia es el único que necesitas, entonces como buen lagunero creo que tenemos todo para sobresalir”, dijo para este periódico.

Thank you Jesus! He did it! #ROHBITW pic.twitter.com/jw5VHgBLFq