Desmienten muerte de Maribel Fernández ‘La Pelangocha’, pero sí está hospitalizada

El día viernes 9 de julio se dio a conocer que Maribel Fernández “La Pelangocha” fue internada en un hospital de la Ciudad de México para ser intervenida por un cateterismo cardíaco. Sin embargo, este fin de semana se difundió la versión de su supuesta muerte debido a un infarto, pero la información ha sido desmentida.

“A todos los que preguntan por la salud de Maribel Fernández “La Pelangocha”, efectivamente está internada por unos estudios del corazón, pero está bien. No le ha dado ningún infarto”, indicó el productor Enrique Gou, con quien trabajaba la actriz en la obra ¿Y qué nos Coge...la Pandemia! Como Anillo al Dedo.

Además, señaló que este lunes será cuando le realicen a la actriz la cirugía por cateterismo para removerle un poco de tejido con necrosis.

“El lunes tendrá una intervención quirúrgica de cateterismo para cambiarle el marcapasos y le quitarán un poco de tejido con necrosis”, agregó.

La comediante de 67 años y quien actuó en cintas como El día de los albañiles, Y hacemos de… tocho morocho, Cascabel y Adiós Lagunilla, Adiós se encuentra de buen ánimo y positiva de que todo saldrá bien, declaró Gou.

En abril de 2019, Maribel fue entrevistada en el programa De Primera Mano luego de haber sufrido un ataque al corazón, pero aseguró que se encontraba bien.

“Muchas gracias por pensar en mí, aquí estoy, ahora si que vivita y coleando, gracias a Dios”, señaló entonces.

En esa ocasión, la actriz detalló que el infarto le ocurrió a pesar de que ya contaba con un marcapasos, además de ser el tercero que ha sufrido en su vida.

“Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos (...) y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”.

Fernández reveló por qué usa este dispositivo estimulante del corazón.

“Yo tengo una cosa que se llama bradicardia y taquicardia: con la primera tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos, no me pueden dar medicamentos para uno porque el otro se descompone más, la única forma era el marcapasos”, explicó.

La protagonista de Cascabel describió que sufrió los infartos porque le dejaron de recetar un medicamento para poder insertar el marcapasos.

“Me retiraron un medicamento que es para adelgazar la sangre, me lo habían quitado el año pasado (en 2018), cuando me dieron los infartos, iba yo con las arterias tapadas, creía que era por el colesterol, y ese año me lo retiraron para poder ponerme el marcapasos, porque si no, te puedes desangrar en la operación (...) en cuanto te dan ese medicamento, tu cuerpo se acopla a éste, entonces mientras me lo den voy a estar bien”, aseguró.

Desde agosto de 2020, “La Pelangocha” reveló a Gustavo Adolfo que tenía que ser operada a corazón abierto.

“El último infarto me pegó del lado izquierdo, entonces dañó la válvula tricúspide, si el tratamiento no resulta, me tendrán que operar a corazón abierto”, comentó.