Vecinos del primer cuadro de Lerdo viven entre aguas negras

Vecinos del primer cuadro de la ciudad y de unas cuadras más allá viven entre brotes de aguas negras. Durante la semana pasada llegaron múltiples quejas a esta casa editora por el deplorable estado en el que se encuentra el drenaje de Lerdo, no solo en colonias de la periferia o de reciente creación sino en pleno Centro. A inicios de la semana pasada y previo a las lluvias se constató que los ciudadanos viven entre brotes de aguas negras que no han sido atendidos. Basta darse una vuelta en el Centro para constatarlo: la avenida Juárez es un desastre, en un radio de dos cuadras tiene cinco brotes de aguas negras empezando desde la calle Lázaro Cárdenas. El mismo caso ocurre en la calle San Salvador. El Siglo de Torreón buscó diariamente al director del Sapal, Julio César Casas Campos, durante la semana para saber por qué de este descuido. No fue posible contactarlo ya que según el propio personal casi no acude a sus oficinas.

