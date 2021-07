Don Porfirio

Este personaje despierta polémicas. Como nos gusta encasillar a la gente, lo hemos convertido en el malo; aunque en las películas mexicanas de los cincuenta, las de Pardavé, no lo era tanto. En realidad tiene múltiples facetas y yo soy de la idea que hasta el 1900 pudiera ser considerado como un buen gobernante, pero se engolosinó con la silla presidencial y eso lo hizo caer y ser embarcado en el Ipiranga.

¿Qué fue lo bueno de Don Porfis? Participó en la intervención francesa y ayudó a la derrota de los ejércitos napoleónicos y tomó la ciudad de México; aunque no se llevaba bien con Benito Juárez. Posteriormente, se convirtió en un revolucionario con el plan de la Noria y se enfrentó a Lerdo de Tejada. Ocupó la silla presidencial por primera vez y la supo dejar a su compadre, González, durante cuatro años. Después se volvió a sentar en ella y se perpetuó en el poder.

Pactó con las fuerzas militares y políticas del país, permitiendo que los gobernadores también se re eligieran, convirtiéndose en pequeños dictadores, siempre y cuando no se enfrentaran a él. Quiso emular a las naciones europeas y se preocupó por fortalecer la macroeconomíanacional, permitiendo la inversión extranjera en muchas ramas como el ferrocarril, la industria eléctrica y el petróleo. Viniendo de una familia con sangre indígena, se afrancesó, sobre todo después de su segundo matrimonio. Hizo varios cambios en su gabinete cuando las políticas económicas no le resultaban, le apostó al positivismo, a llevarla bien con la iglesia y a no permitir que un país se fortaleciera en sus inversiones, dejando que otros sirvieran como contrapeso; Inglaterra vs Estados Unidos.

¿Qué fue lo malo de Don Prfis? Su gobierno no vio a las clases bajas y creo que muy poco a las clases medias. Ya habíamos dicho que Juárez le quitó las tierras improductivas a la iglesia que fueron a caer en las manos de los terratenientes. Las riquezas del país eran de muy pocos. Por ejemplo; Coahuila se dividió en tres grandes hacendados. Chihuahua era casi de una sola familia.

La relación con las fuerzas laborales era la esclavitud disfrazada, por medio de las tiendas de rayas, o las deudas que eran heredadas de padres a hijos y con muyaltos intereses. En ciertas partes del país, como Yucatán y pinacoteca nacional, era la esclavitud en su máximo esplendor. Los indígenas no duraban mucho con vida, era más barato conseguir un nuevo esclavo que alimentar a los que se poseían. El trato era infrahumano. Los amos yucatecos tenían el derecho de pernera.

A los indígenas rebeldes se les persiguió; de Sonora se les llevó hasta Yucatán. En el camino, muchos murieron, y así se pueden seguir enumerando injusticias.

Don Porfirio se convirtió en el amo absoluto, y junto con él, las grandes empresas extranjeras que trataban mal a sus obreros. Las huelgas fueron atacadas con el ejército, mexicano y americano. Las de Rio Blanco y Cananea, son las más famosas; con influencia de los Hermanos Flores Magón, anarquistas. En pocas palabras, el hambre y el sufrimiento de muchos, producían la abundancia para unos pocos.

Mano dura, Macro economía fuerte, un peso sólido, micro economía por la calle de la amargura, comenzaban a proliferar las ideologías sociales de izquierda como el anarquismo, el socialismo, el ludismo etc. En el otro extremo el liberalismo seguía en boga y el positivismo predicaba que la ciencia era quien traería la felicidad humana.

Comenzaron a darse ciertas inconformidades frente a la dictadura, que se desataron cuando don Porfirio declaro que permitiría las elecciones libres. Algunos se movieron de su lugar como Bernardo Reyes, Gobernador de Nuevo León y Francisco I Madero, Un miembro de una familia de terratenientes en el Estado de Coahuila quien publicó la sucesión presidencial de 1910.

Sin embargo, Don Porfirio no se quiso arriesgar a dejar el poder. Se propone eliminar a sus adversarios metiendo a la cárcel a Madero y restándole poder a Reyes. Pero ya las inconformidades están desatadas y no hay marcha atrás.

Después de las fiestas del centenario, se vería que la pax porfiriana era de oropel.