PEQUEÑAS ESPECIES

UN PERRO DE PRÁCTICAS

Esta historia sucedió hace años, donde los estudiantes de alguna carrera relacionada con la medicina, en sus últimos años de estudio realizaban prácticas con algún animal, desafortunadamente los perros eran los candidatos ideales, son los que más abundan en las calles, y son tan nobles que se prestan para ello.

El "personaje" de esta historia, es un perro de tres años de edad, con algún rasgo de labrador, noble y fiel con un carácter tranquilo y amigable, se le realizó una esplenectomía (extirpación del bazo) como práctica de cirugía, los pacientes que utilizan para estos casos, se tienen que dar de alta en perfecto estado de salud, para que el maestro apruebe la asignatura relacionada. Recuerdo cuando estudiante que practicábamos estas cirugías, al equipo que fallecía el paciente, reprobaba la materia de técnicas quirúrgicas, así que nos esmerábamos en el postoperatorio con la aplicación de medicamentos, curaciones y una buena alimentación, realmente el perro la pasaba bien, pues jamás había recibido un trato tan espléndido, a tal grado que no querían abandonar la escuela después de haber servido como práctica, pues ya no querían regresar a esa vida de "perro" en la calle.

Algo parecido sucedió con el perrito de esta historia, después de su convalecencia, regresó a su lugar de origen, la calle. Al no saber qué hacer, se fue atrás de una de las estudiantes que lo atendía y le daba de comer, siguiéndole hasta su casa, la mamá de la futura doctora, se compadeció del perro y le dio de comer y de beber. Posteriormente lo tuve como paciente, pasaba por él para estética y aplicación de vacunas. "Viejito" (Así lo llamaron por noble y tranquilo), cuando lo cargué por primera vez para introducirlo a la jaula transportadora, aún tenía la herida de la última cirugía y el residuo azul del líquido de curación, se encontraba en un estado de desnutrición lamentable.

"Viejito" es uno de esos perros que a todo veterinario nos gustaría tener de paciente, noble y tranquilo, hasta parecía que disfrutaba de las atenciones que le dábamos. Pasó el tiempo y no volví a saber nada de él, antes del año volví a recibir la llamada de la dueña, era tiempo de sus vacunas y sus pastillas contra parásitos, no se parecía nada aquel perro que había conocido anteriormente, se encontraba en perfecto estado de salud, habían hecho un cambio total en él, la dueña al principio quiso deshacerse de él, pues ya contaba con otra mascota, "Bella", una Hoskie Siberiano que tenía pocos días de haber tenido a sus cachorros. Al principio decidió regalar a "Viejito" a un velador, pero al darse cuenta de la falta de cuidados hacia el perro, lo recogió nuevamente, después muy apenada me confesó que optó por lo que hacen algunas personas que ya no quieren a sus animales, se lo llevó en el automóvil a un lugar lejano y lo abandonó, cuál sería su sorpresa de la señora, que al día siguiente apareció el perro en el mismo lugar de costumbre, a un lado de la puerta principal de su casa, sin guardarle una pizca de rencor, como si todo hubiese sido un malentendido y lo dejó olvidado sin querer, ahí se encontraba como fiel guardián, meneando el rabo de gusto por ver nuevamente a su querida ama.

Desde entonces "Viejito" no se separa de su hogar y tiene un lugar muy especial en la casa y sobre todo en el corazón de su dueña.

