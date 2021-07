Los recortes ponen 'en aprietos' a San Pedro

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, calificó como "brutal" el recorte que le hicieron a los municipios; específicamente, en esta ciudad el recorte fue de más de 60 millones de pesos.

Dichos recortes, agregó Grado, son sin contar los programas de los que se podían atraer recursos adicionales. Resaltó que en el primer año de su administración se dejaron de recibir 19 millones de pesos, en el 2020 fue por el mismo orden y este año va más o menos igual.

Destacó que se "desapareció" el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que era fundamental para equipar a la Dirección de Seguridad Pública; lo mismo ocurrió con programas para la salud, y pese a que en el 2020 inició la pandemia de COVID-19, cada municipio tuvo que hacerle frente "como pudo"; además, los programas de apoyo al campo también se cancelaron.

"No hay proyectos, no hay nada. Quisimos entrar en programas; por ejemplo, antes tenían apoyos para pavimentación y no hay nada, quitaron el fondo minero, donde llegaba algo de recurso y tampoco".

Resaltó que durante su gestión le tocó transitar con muchas complicaciones y no solo por el tema del presupuesto, ya que fue objeto de violencia política en razón de género desde un inicio, por lo que insistió en que "fue una administración empedrada".

"Fue una administración que se encontró con muchas adversidades y en el tema del presupuesto pues yo no sé que le espera a México y al Estado, pero yo siempre creo porque soy una gente resilente y siempre creo que las cosas pueden ir mejor y pues ojalá y así sea".

Por último, Grado Falcón manifestó que está preparada para iniciar con el proceso de entrega recepción, el cual cuidará que sea muy apegada a derecho y con transparencia.

