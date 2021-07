Rogelio Romero Torres, motivación y puños de concreto rumbo a su debut olímpico

Uno de los deportes más exitosos de México en los Juegos Olímpicos, es el boxeo, que registra 13 medallas en su historia, el cual estará presente en la edición de Tokio 2020 con tres púgiles: dos mujeres y un hombre, este último, de 26 años, 81 kilos y chihuahuense de nacimiento, se trata de Rogelio Romero Torres, quien debutará en la prestigiosa justa veraniega.

Con puños de concreto y 1.91 metros de estatura, Romero Torres, fue el tercer seleccionado de la disciplina en clasificar a estos Juegos Olímpicos, por detrás de las también mexicanas Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón Reyes, quienes han hecho historia al convertirse en las primeras boxeadoras nacionales que subirán a los encordados del evento.

El púgil vera acción a partir del 24 de julio en la Arena Kokugikan, luego de que el Grupo de Trabajo de Boxeo (BTF, por sus siglas en inglés) le asignó el último y único boleto de la rama varonil, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking panamericano y 13vo mundial.

“Me dio mucha emoción y entusiasmo, pero al mismo tiempo me sentí con el compromiso de continuar entrenando duro y seguir fuerte con la preparación porque si no llegamos al cien por ciento, no tendría caso. Estoy comprometido conmigo mismo para llegar en las mejores condiciones a Tokio 2020”, mencionó.

Para llegar al máximo nivel, Rogelio Romero, tuvo que realizar un campamento de preparación en Los Ángeles, Estados Unidos, para regresar a tono a México y así comenzar con la concentración rumbo a Tokio 2020. “El trabajo ha sido intenso, nos prepararnos en Los Ángeles en un campamento de 13 días", dijo.

Un extra justificado

Motivado por su esposa y sus tres pequeñas hijas, círculo más importante de su vida, Romero camina rumbo al podio olímpico, lo que califica como su principal objetivo.

"Esto también es superarme como persona, como boxeador, ese es el objetivo; mi familia y mis niñas son lo principal, son las que me motivan en este trabajo”.

Inspirado por su papá, que fue boxeador profesional en los Estados Unidos, Rogelio Romero, inició su carrera como seleccionado en el pugilismo a los 15 años, cuando ganó la medalla de plata en la llamada Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales CONADE, lo cual lo impulsó a seguir el camino del deporte amateur.

“Comencé a los 14 años, en Ciudad Juárez, inicié más que nada por mi papá, él fue profesional y lo vi pelear, me tocó verlo unas cuatro o cinco veces aquí, en México, de ahí me llamó la atención pelear; a los 15 años tuve mi primera olimpiada en Guadalajara 2010, en Puebla 2012 fui campeón nacional y a partir de ahí me convocaron como seleccionado nacional”.

Pero la oportunidad llegó en el 2014 cuando la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), lo convocó para formar parte del proceso olímpico para Río 2016, lapso en el que obtuvo medallas de bronce en los Centroamericanos de Veracruz 2014 y Panamericanos de Toronto 2015.

“Llegué a selección nacional en el 2014 y de ahí tuve los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, estuve en el proceso a Río 2016, pero no se me dio la eliminatoria, este es mi segundo ciclo olímpico”, concluyó.