Djokovic ‘sigue siendo el rey’ del tenis; consigue su sexto Wimbledon

Con su 20mo Grand Slam y su sexto torneo inglés, Novak Djokovic igualó a sus adversarios Roger Federer y Rafael Nadal.

Djokovic demostró que continúa siendo el número uno en el tenis al derrotar al italiano Matteo Berrettini, a quien se le escapó de las manos el primer título para un tenista de Italia en 45 años. (El último fue Adriano Panatta en el Abierto Francés de 1976).

This legendary tale gains yet another chapter.@DjokerNole is the #Wimbledon champion for a sixth time pic.twitter.com/3nTlNNMJY2