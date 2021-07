La Laguna sigue apostando a las energías renovables

Gustavo Kientzle Baille, secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Durango, dijo que La Laguna y el estado seguirán apostando por las energías renovables y recordó que se cuenta con 12 parques solares en operación en en todo Durango, además de seis en tramitología por entrar y otro a base de gas natural, que consideró será de las nuevos enfoques con la conectividad que se proyecta en La Laguna.

"Estamos haciendo una planeación a futuro, de 15 a 20 años, donde viene el crecimiento energético en todo el estado, para estar preparados, creo que las energías renovables van a jugar un papel muy importante en este sentido", expresó.

Indicó que el 90 por ciento de los parques solares ya contaban con todos permisos, por lo que van hacia adelante y están a punto de terminar la construcción, por entrar a la línea. Serían 16 ya adelantados o ya operando y uno en trámite.

"Doce están en operación en este momento y están por abrir cinco más en el estado, de La Laguna son cinco", manifestó.

En términos de las modificaciones a la legislación que se propusieron por parte del presidente de la República en este tema, el secretario refirió que "hay que ver el final de la película", en torno a que existen varios amparos interpuestos, a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado la razón, por lo que consideró que se deberá esperar a ver cuál es la siguiente reacción.

"Nosotros, en este momento, somos un estado abierto a este tipo de inversión, que estamos para apoyarlos y que creemos en ellos, en que van a ser una gran parte de aquí hacia el futuro, de parte de la economía de todo el estado, y no se diga, de todo el país", expuso.

"Hay que tomar en cuenta que el gobierno de México no ha negado la entrada de estas inversiones, sólo cuando eran subastas públicas o federales, que entraban en el primer paquete y ahora entran en el tercero, ahí están en una descompetencia, les falta la competitividad, pero cuando tienen clientes, ya asignados, directos, siguen siendo una buena oportunidad de negocio", dijo.

En relación a los proyectos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Kientzle Baille dijo que han tenido reuniones con el nuevo gerente divisional en Gómez Palacio, donde se ha trazado un plan completo del crecimiento del estado, apertura que consideró será fundamental, al sumar al trabajo en equipo para brindar las condiciones para la instalación de nuevas empresas.

"En el tema de energía, la clave es la planeación, los cinco parques industriales tienen que tener energía, si no, no funcionan, estamos viendo un crecimiento de 5 a 10 años para no ponerlos en una situación complicada", dijo.