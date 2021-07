El 'eh p*to' fue una protesta por el mal arbitraje: Funes Mori

Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino (quien no pudo dirigir por estar suspendido) en la Selección Mexicana, habló acerca del empate ante Trinidad y Tobago y de entrada mencionó acerca de lo que pasó cuando se dio el golpe a Hirving Lozano: "Fue un momento de desesperación, veíamos a Chucky tirado en el césped y no sabíamos qué tenía, estábamos consternados al no saber qué pasaba, estábamos muy preocupados, ahora estamos un poco más tranquilos, realmente, sabemos que está en observación".

Sobre el partido, mencionó: "La pelota no quiso entrar, lo buscamos por todos lados, pero sólo hubo un protagonista en la cancha que fue México, pero la realidad es que no supimos ganar". Del arbitraje no quiso hablar a fondo: "El VAR se debe de usar para proteger al jugador, si viene una figura como Lozano, se debe de cuidar, pero igual con todos. Lo demás, no vamos a hablar del arbitraje, eso es cosa de la prensa. Se debe de cuidar a todos y el VAR se debe de usar, y si no, para qué lo trajeron". No quiso mencionar nada acerca de si la baja del "Chucky" cambiará el esquema: "Hoy pensamos en la salud de Lozano, no pensamos en el Chucky futbolista". EL 'EH P*TO REGRESA A LAS GRADAS Rogelio Funes Mori culpó al árbitro de todo lo que sucedió en la cancha, desde el golpe a Hirving Lozano hasta los gritos de carácter homofóbico. En entrevista a TUDN, el Mellizo indicó: "El árbitro fue el que desesperó a la gente. Hay jugadas especificas que no marcó bien y eso en el ojo de la gente la desesperó y vinieron esas manifestaciones". Pero viendo el lado positivo: "Estoy convencido de que jugando así, vamos a ganar esta Copa". Al medio tiempo, "nos dijeron que Hirving ya estaba bien, que estaba consciente, eso nos deja tranquilos. A veces los árbitros no estaban capacitados para llevar a cabo estos juegos".