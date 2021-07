Multimillonario Richard Branson listo para viajar hoy en su propio cohete al espacio

El multimillonario Richard Branson se unió a cinco empleados de la compañía que también fueron asignados al intento de alcanzar el borde del espacio en lo alto del desierto de Nuevo México.

“Es un hermoso día para ir al espacio”, tuiteó Branson en la mañana, y también publicó una fotografía en la que aparece con el multimillonario y rival en el turismo espacial Elon Musk. El empresario tuiteó que el despegue estaba programado para las 10:30 de la mañana (hora de la costa este de Estados Unidos).

Branson, siempre mediático, hizo la cuenta regresiva para el despegue a través de Twitter. Para él, el breve viaje de ida y vuelta es una forma de afianzar la confianza en su empresa de turismo espacial, no sólo para las más de 600 personas que ya han reservado un viaje de placer, sino también para otras que están pensando en desembolsar cientos de miles de dólares para tener la oportunidad de salir de la atmósfera terrestre.

El londinense y fundador de Virgin Atlantic Airways, y que cumple 71 años dentro de una semana, no iba a volar sino hasta dentro de las próximas semanas. Pero se sumó al vuelo luego de que el multimillonario Jeff Bezos anunció planes de viajar al espacio en su propio cohete desde Texas el 20 de julio.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M