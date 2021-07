'No sé qué habría sido de mi vida sin Mecano'

Ana Torroja estará siempre agradecida con la agrupación que formó al lado de Nacho y José María Cano, ya que, pese a que se disolvió y todo indica que un reencuentro no llegará, le sigue dando múltiples satisfacciones.

La madrileña charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la salida de su nuevo disco, de nombre Mil razones; con una sonrisa de oreja a oreja presumió el material y además reveló que no tiene ni la menor idea de qué hubiera sido de su vida si no hubiera sido parte de Mecano.

´¿Cómo estás?

´Cuéntanos los detalles de este material discográfico.

"Al trabajar con gente tan diversa ha nacido un disco muy ecléctico, lleno de mundos y de colores diferentes, así que estoy muy feliz. De momento la gente me está enviando comentarios muy positivos acerca del material".

´¿Cuáles son esas "razones" que hoy en día te hacen sonreír y te impulsan a vivir?

´Recién salió el sencillo Hora y cuarto, en el que colabora Alaska; sin duda ha sido un suceso. ¿Cuál es tu apreciación sobre la forma en el que la rola está conectando con tus fans y los de la integrante de Fangoria?

"Hora y cuarto contiene todos esos elementos, es un poco retro, pero actualizada; es bailable, tiene una letra divertida con un diálogo y pensé que le gustaría a Alaska, se la mostré y le dije que me encantaría que la hiciéramos juntas y así fue. Hicimos el video y quedó muy divertido. Confío en que esta pieza será un documento histórico".

´En YouTube, la mayoría de los comentarios hacia el video son positivos. "Esta colaboración es histórica" y "Este dueto representa tanto que no me contengo" son algunas de las palabras que han escrito los fans; es de suponerse que te sientes entusiasmada al ver tan buena respuesta.

´Independientemente de la música, ¿qué te une a Alaska?

"Hemos vivido un momento histórico que fue el de transición, el momento de la libertad, de los no tabúes o por lo menos de empezar a trabajar en la tolerancia y el respeto. Hay cosas personales que nos unen que hemos ido descubriendo por el camino. Las dos somos muy honestas, directas y claras a la hora de decir las cosas y además nos encanta el número 13 por diferentes razones.

´¿Qué puede pasar en 'Hora y cuarto' en la vida de Ana Torroja?

´Ahora que hay una reactivación en cuanto a conciertos se refiere, seguramente estás ansiosa de volver a pisar un escenario, ¿no es así?

´Siempre te has reinventado, pero ¿cómo ha sido para ti evolucionar en un mundo donde prevalece la inmediatez?

"Nunca había grabado un disco o compuesto una canción tan rápido. Tienen -los chavos- las cosas tan claras en su cabeza, yo siempre le doy mil vueltas a todo y ellos lo ven clarísimo desde el minuto uno, esa velocidad de creatividad es impresionante. Ahora, hoy en día se escriben canciones sabiendo que tienen que enganchar en los primeros segundos porque si no, la gente pasa a otra cosa y esa melodía se perdió en el limbo. Hoy en día hay que renovarse o morir y no me quiero morir todavía".

´Recién se cumplieron 40 años de la salida del tema Hoy no me puedo levantar. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que Mecano grabó el tema y el instante en el que salió a la radio?

´¿Imaginas la vida sin Mecano, es decir, si el grupo no hubiese llegado a tu vida?

´Pero 'La fuerza del destino' te ha llevado siempre hacia donde has querido estar, ¿no es así?

Repertorio

Algunos temas de Mil razones son: Cuando tú me bailas Llama Ya fue Antes Mil razones Ya me cansé de mentir Volver Hora y cuarto