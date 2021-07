Afirma encuentro con Quetzalcóatl

Lucía Méndez volvió a ser blanco de controversia al contar la experiencia que vivió al tener un presunto encuentro con Quetzalcóatl.

"Me paro en medio y digo 'Quetzalcóatl, ¡por favor!, dame permiso de sacar esto', ustedes no lo van a creer, está documentado, llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome, se fue, elevó el vuelo y se fue; y entonces volteó Mariano, el mejor historiador de México y me dijo, ahora sí ya puedes sacar el 'Ollín del amor'", relató.

La 'diva de las telenovelas', aseguró que fue durante una expedición a las montañas del Popocatépetl donde le pidió permiso al Dios para emprender un nuevo proyecto llamado el Ollín del Amor.