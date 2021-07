'No hay justicia para mi hija Ilse Ivonne'

Familiares de la menor Ilse Ivonne e integrantes de la asociación Fuerza Mujeres, realizaron ayer sábado una marcha para pedir justicia por el feminicidio de la joven.

"Ni perdón ni olvido", fue como se nombró está caminata a más de un mes del lamentable suceso que conmocionó a la región Lagunera.

Rocío Ramos, madre de la menor, dijo que no cree en la versión de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), pues asegura que el menor Gabriel "NN", quien por ahora enfrenta el proceso legal por el feminicidio de hija, no pudo actuar solo, e insiste en que el otro inculpado, Adrián "NN", solo es una víctima de las circunstancias, pues afirma que él únicamente recibió órdenes.

La mujer además reprochó que en el caso del menor se otorguen ciertos beneficios, pues como las mismas autoridades judiciales confirmaron, llevará su proceso en arraigo domiciliario. "El Gabriel muy campante que está en su casa y al muchacho, Adrián, si lo metieron a la cárcel".

Dijo que ya hace más de un mes del homicidio de su hija y las autoridades no les dicen nada. "No hay justicia para mi hija, no la hay".

Por su parte, una de las representantes de la asociación Fuerza Mujeres, llamada Adriana, reiteró que la marcha es para que las autoridades no se olviden del caso de Ilse Ivonne, pues consideran que desafortunadamente no se ha hecho justicia, pues dicen que hay cosas que no les convencen de lo que hasta ahora se sabe de las investigaciones.

"Es triste y muy lamentable que por influencias de algunas personas, que prefiero no decir sus nombres, pero que todo el mundo sabemos, las cosas no se estén haciendo bien… no hay justicia para Ilse Ivonne y como el de ella, hay muchos casos más que han quedado impunes".

Dijo que seguirán acompañando a la familia de la menor para luchar para que se haga justicia.

El viernes se realizó una misa en el memorial que se hizo en honor a Ilse Ivonne, justamente donde fueron localizados sus restos en una bolsa de plástico negra.

La convocatoria para la marcha fue a las 18:00 horas de ayer sábado y el punto de reunión fue a la entrada de la ciudad por el bulevar Jose Santos Valdez, para luego dar vuelta por la calzada Lázaro Cárdenas para avanzar hasta la calle Lerdo y llegar al memorial, donde se colocaron veladoras y flores y se hizo una pequeña ceremonia para recordar a la jovencita.

FEMINICIDIO

Fue el pasado 8 de junio cuando Rocío reporto la desaparición de su hija Ilse Ivonne. Dos días después, el 10 de junio, se localizaron sus restos en una bolsa de plástico negro que fue abandonada en la parte trasera de una escuela secundaria ubicada en el cruce de la calle Lerdo y Rocha de la colonia Ejidal, en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el homicidio lo cometió un menor de 13 años de edad, quien presuntamente asfixió a la joven con el cordón de una mochila y luego puso el cadáver en la bolsa.

Posteriormente, Adrián, quien era empleado en los negocios de venta de cerveza de los padres de Gabriel, fue quien sacó la bolsa y la abandonó en el lugar ya mencionado.

Según los alegatos del inculpado, quien se encuentra detenido el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, éste solo obedeció la orden que le dieron sus empleadores, pues le dijeron que fuera a tirar una bolsa que contenían un animal muerto.