Familiares de Ilse Ivonne e integrantes de la asociación Fuerza Mujeres, realizaron ayer una marcha para pedir justicia por el feminicidio de la menor.

"Ni perdón ni olvido", fue como se nombró a esta marcha, la cual se llevó a cabo a más de un mes de ocurrido el crimen.

Rocío Ramos, madre de la occisa, cuyos restos fueron localizados en una bolsa de plástico negra, dijo que no cree en la versión de la Fiscalía del General del Estado (FGE), pues asegura que Gabriel "N", quien enfrenta el proceso legal por el homicidio se de su hija, no actuó solo y que el otro inculpado, Adrián "N", solo es una víctima de las circunstancias. Además, reprochó que en el caso del menor, el presunto autor material, se otorguen ciertos beneficios, ya que tiene prisión domiciliaria.

"El Gabriel muy campante está en su casa y el muchacho, Adrián, a él sí lo metieron a la cárcel".

Dijo que a más de un mes del feminicidio, no hay avances en el caso.

"No hay justicia para mi hija, no la hay".

Por su parte, una de las representantes de la asociación Fuerza Mujeres, reiteró que la marcha fue para que las autoridades no se olviden del caso de Ilse Ivonne, pues consideran que no se ha hecho justicia. "Es triste que por influencias de algunas personas, las cosas no se estén haciendo bien, no hay justicia para Ilse Ivonne", comentó.

Pasado se registró el hallazgo del cuerpo, el cual fue abandonado afuera de una escuela.

Crimen

De acuerdo con la FGE, el homicidio lo cometió un menor de 13 años, quien presuntamente asfixió a la joven con el cordón de una mochila y luego la puso en una bolsa.

