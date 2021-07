Negocios de venta de alcohol en Francisco I. Madero no resisten a la pandemia y cierran

Pese a que desde hace varias semanas se normalizaron las actividades en bares, expendios y cantinas, en el municipio de Francisco I. Madero, algunos no resistieron “los embates” que dejó la pandemia del COVID-19, por lo que tuvieron que cerrar sus negocios y hay otros que no descartan en hacerlo, puesto que no se tienen las ventas esperadas.

Filiberto Botello, representante de la Unión de Cantinas y Expendedores de Vinos y Licores, declaró que hasta el momento son cuatro personas las que decidieron ya no continuar, debido a que reiteró no se han recuperado de las pérdidas que les dejó la pandemia y es incosteable mantener los negocios, ya que aunque se normaliza el horario de venta, es poca la clientela que registran pues hay temor al contagio del COVID. Mencionó que debido a que permanecieron cerrados durante algún tiempo, los gastos continuaban, entre ellos pagar servicios como lo son renta, agua, electricidad y otros impuestos, situación que agravó su condición económica. Citó como ejemplo Bar México 81, uno de los negocios con más tradición en la ciudad, el cual fue demolido hace unos días, justo se localizaba en calle Zaragoza entre avenida Juárez y Venustiano Carranza en la Zona Centro, que de acuerdo a lo que manifestó la persona que en los últimos años se hizo cargo del negocio, los "parroquianos" dejaron de asistir, por lo que ahora se construye otro local, según reveló "Los nuevos dueños piensan hacer otro negocio. La persona que en los últimos años tenía ese bar, dijo que ya era insostenible contar con ese negocio". Como se recordará, a finales de marzo del año pasado los vinateros cerraron sus establecimientos, esto por mandato de las autoridades que cancelaron algunas actividades como medida sanitaria para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 y alrededor de 5 meses después se les permitió operar con un horario restringido y hasta hace un par de meses se dejó de restringir el horario de venta, sin embargo, reiteró el entrevistado ya no pudieron recuperarse.