'Ya perdiste lo femenina'; critican a Vanessa Guzmán por transformación 'fit'

Este fin de semana la actriz Vanessa Guzmán recibió algunos comentarios negativos respecto a su figura, la cual ha trabajado desde hace ya algunos años.

La guapa modelo que ganó Nuestra Belleza México en 1995 inició su camino en el estilo de vida fitness, compartiendo todo el proceso y rutinas a través de sus redes sociales.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, escribió una seguidora en los comentarios.

"Furia la que te ocasiona ver lo que ves... te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva, esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir, no soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada...disfruta tu perfección y presumela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás", respondió.

Más tarde, Guzmán de 45 años de edad compartió un video desde el gimnasio reflexionando sobre su estilo de vida y los comentarios.

“Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VANESSA (@vanessaguzmann)