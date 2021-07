Oribe Peralta recuerda experiencia racista con Baloy y Quintero en Santos Laguna

Esta semana en el programa de YouTube de comedia, La Cotorrisa, el invitado especial fue el lagunero Oribe Peralta, quien contó algunas anécdotas en el deporte.

Uno de los temas que tocaron ya avanzado el show, el exjugador del Santos Laguna recordó la experiencia que vivió en el equipo albiverde con sus compañeros Felipe Baloy y Dawin Quintero.

Compartiendo que él nunca se ha ido a los golpes en una cancha de futbol, recordó que sí se ha molestado fuertemente con otros futbolistas, en específico con Alejandro 'Pikolín' Palacios y Darío Verón, quienes pertenecían al Club Pumas de la UNAM.

"La vez que me he enganchado más cabr*n, y fue porque el árbitro no hizo ni m*dre en un partido contra Pumas, yo estaba en Santos y estaba Darwin y Baloy... y Pikolín y Verón le estaban diciendo de cosas, le empezaron a decir mucha p*ndejada por su color y a mí lo que me calentó fue que el árbitro no hizo nada", dijo.

Con el humor sarcástico por el que se caracteriza el show, Oribe aseguró que se acercó a los dos jugadores y les mencionó que el único que podía burlarse de los jugadores por su color de piel era él.

"Es muy básico insultarte nada más por tu color, es muy de 1920", comentó el comediante Slobotzky.

Durante 4 años Oribe Peralta, originario de La Partida en Torreón, Coahuila, fue una de las estrellas más queridas en la región en el Santos Laguna de 2010 - 2014.