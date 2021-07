¿Paul McCartney sorprendió a su nieta al cantar en su fiesta de graduación?

Paul McCartney se encuentra en tendencia en Twitter este sábado después de que internautas revivieron un antiguo video del cantante británico y exBeatle cantando durante una fiesta el exitoso tema de la banda, I Saw Her Standing There.

Y es que usuarios de la red social circularon dicho material asegurando que sorprendió a una de sus nietas durante su festejo de graduación, sin embargo, la realidad detrás del viral audiovisual es otra. El video fue grabado en 2019, cuando el legendario cantante, de ahora 79 años de edad, sorprendió a su esposa Nancy Shevell con una actuación sorpresa en la fiesta navideña de su empresa. "Paul McCartney": Por las reacciones a este video en la graduación de su nieta. pic.twitter.com/TZVZDNW21I — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 10, 2021 En aquel momento, McCartney deleitó a su mujer y a los invitados con su interpretación del éxito de The Beatles de 1963 en la fiesta que su esposa organizó en Hudson House en Jersey City para la compañía New England Motor Freight (NEMF), de donde es ejecutiva. En el metraje difundido en Twitter, se ve a Paul sujetando un micrófono mientras se quita el saco para comenzar a interpretar la melodía clásica, con Nancy y los invitados cantando al unísono. El público se quitó la chaqueta y lo vitoreó con deleite mientras cantaba la famosa canción, que coescribió con John Lennon durante el apogeo de la banda.