Carmen Aub muestra orgullosa las cicatrices de su extracción de implantes de senos

A meses de haberse realizado una cirugía de extracción de implantes de senos, Carmen Aub compartió orgullosa las cicatrices que le dejó el procedimiento médico.

"¿¿Que historia cuentan tus cicatrices?? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, que irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas “imperfecciones” para aceptarse y a mí más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el “tatuaje” con más significado que tengo y saben que? ME ENCANTAN! Hace 9 meses cerré un ciclo que vino acompañado de mucho crecimiento mental, espiritual y físico. Confío en ustedes y por eso me abro aquí , que tendrán los demás que decir? Honestamente me da igual, proyectaran sus miedos en mi probablemente pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mi, lo sufrirán o gozarán como prefieran.... tu ¿Cómo enfrentas tus miedos?", reflexionó en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Aub (@carmenaub)

Fans y amigos le aplaudieron que compartiera la fotografía para promover la aceptación y el amor propio.

La actriz conocida por su papel en 'El señor de los Cielos' compartió cuando tomó la decisión de someterse a la cirugía que ya estaba cansada de los malestares que éstos le ocasionaban.

Fatiga, dolor de pecho, dolor del caballo y problemas del sueño son algunos de los síntomas ocasionados por los implantes mamarios.