Paty Navidad niega que recibirá vacuna antiCOVID ante participación en MasterChef

Luego de informarse su participación en el nuevo programa de TV Azteca, MasterChef Celebrity, Paty Navidad negó que haya recibido la vacuna contra el COVID-19.

Tras revelarse el elenco, algunos medios compartieron que por medida de prevención del coronavirus, los participantes habrían recibido el inmunológico, sin embargo ella lo negó.

Fue a través de una publicación en Instagram donde Patricia aseguró que no la recibió y que no la recibirá por ser un 'experimento en humanos'.

“NOTA ACLARATORIA” … A QUIEN CORRESPONDA: NO ME HE VACUNADO “LA VACUNA COVID-19”, NI ME VACUNARÉ … “LA VACUNA” ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN, Y TAMBIÉN ES UN EXPERIMENTO DEL QUE NADIE SE HACE RESPONSABLE, EXCEPTO QUIÉN DECIDE VACUNARSE. RESPETO LOS DIFERENTES PENSAMIENTOS Y DECISIONES DE LOS DEMÁS Y DE IGUAL MANERA HAGO USO DE MI DERECHO A ELEGIR LO QUE CONSIDERO MEJOR PARA MI Y PARA MI SALUD EN GENERAL. #YONOMEVACUNO, POR SU ATENCIÓN, ¡GRACIAS! ¡ABRAZO DE LUZ Y BENDICIONES! ¡FELIZ FIN DE SEMANA, DIOS CON USTEDES! … ¡AMEN!", escribió en el post de la red social.