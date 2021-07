Madre exhibe a kínder de Matamoros por discriminar a su hijo con Síndrome de Down

En plena temporada de graduaciones en La Laguna, una mujer de Matamoros, Coahuila alzó su voz a través de las redes sociales para exhibir a un jardín de niños de su localidad por discriminar a su hijo con Síndrome de Down.

Fue a través de Facebook que Val Elizondo compartió que durante la pandemia motivó y apoyó a su hijo para que cumpliera con sus tareas y clases en línea con la esperanza de verlo graduado de preescolar.

"Como mamá tenía la ilusión de ver a mi hijo graduandoce! Comprendí qué no había graduaciones como años pasados por el COVID-19, sin embargo desde que empezaron las clases desde casa siempre cumplí como mamá al poner a mi hijo a hacer las tareas y actividades que me mandaba la maestra! llegaron al grado de felicitarme desde Saltillo, Coahuila por ser una mamá cumplida con mi hijo. Éramos pocas mamás que si cumplíamos", expresó en la publicación.

Expuso que durante varias semanas insistió a la directora de la escuela y a la maestra de su hijo sobre el evento de graduación, asegurando que en todas las ocasiones que preguntó le contestaron que no habría por la pandemia.

Sin embargo, este fin de semana que pasó por la escuela al ir a comprar algún material para su trabajo, notó que el kínder estaba abierto, con padres arreglados y niños uniformados, pues se encontraban en la entrega de papeles de graduación.

"HOY fui al centro a comprar material para trabajar pase por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados con sus arreglos de graduación (papás y padrinos) Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento le marque a la maestra a las 9:40 am y le pregunte y me dijo ( ande señora perdón se me olvido avisarle tenía mucho trabajo", agregó.

Val no tardó en recibir el apoyo de cientos de internautas, quienes etiquetaron a medios de comunicación y a la Secretaría de Educación Pública para tomar cartas en el asunto por discriminación.

Además, su denuncia obtuvo tanta atención que ya le están organizando una graduación privada al pequeño para que no se piedar de la alegría de poderse graduar de preescolar.