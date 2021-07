Competir en Tokio sin gente no influirá en sus resultados: ciclista Gerardo Ulloa

Ante la declaración de un nuevo estado de emergencia en Tokio, Japón, que iniciará el lunes 12 de julio y se mantendrá, al momento, hasta el 22 de agosto, y que obligó al Comité Organizador a tomar medidas sanitarias más estrictas y cancelar la presencia de aficionados en los eventos deportivos, José Gerardo Ulloa Arévalo, descartó que esto sea un factor que perjudique el desempeño de los deportistas durante su participación en la justa veraniega.

En conferencia de prensa realizada vía digital, el especialista en ciclismo de montaña compartió que el competir sin gente no influirá en sus resultados.

“Honestamente uno va enfocado en lo que va haciendo, no estás pensando en lo que hay afuera, solo escuchas tiempos, escuchas los lugares con la persona que está en el abastecimiento; en lo personal, me aíslo de todo el mundo exterior y me enfoco en lo que tengo que hacer en la carrera”, destacó el representante del estado de Guanajuato.

La decisión de no permitir el acceso al público a las sedes olímpicas se dio a conocer luego de que el primer ministro japones Yoshihide Suga, declarara un cuarto estado de emergencia en Tokio, debido al aumento de casos por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Sobre esto, Ulloa Arévalo consideró que las autoridades nacionales, junto con el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional (COI), están llevando a cabo todas las medidas sanitarias adecuadas, a fin de salvaguardar la salud de todos los participantes.

“Tenemos que estar al pendiente de todos estos temas, de las pruebas de COVID-19 y de no salir por allá; tenemos unas aplicaciones en las que tenemos que subir nuestra temperatura diariamente, el estado en que nos encontramos y cosas así todos los días, pienso que las medidas son bastantes estrictas en ese sentido”, puntualizó.

A 13 días del arranque de la justa deportiva más importante del año, el representante del equipo Aquiles MD, aseguró que llega a Tokio 2020 en su mejor momento, ya que tuvo un ciclo olímpico dorado y en el que espera cerrarlo con un podio.

“La verdad es que me encuentro muy bien en este momento, he trabajado mucho, vengo muy motivado y los números son buenos. Tuve oro en centroamericanos, panamericanos y en la copa del mundo; fue un gran ciclo olímpico, me hace mucha ilusión ganar una medalla, sé que no es fácil, pero tampoco imposible; espero traer una presea en estos juegos, hay que dar lo mejor de nosotros y esperemos que sea posible”.

Para cumplir con este objetivo y subir al podio olímpico, Ulloa Arévalo continúa con su preparación, con entrenamientos más específicos y con menos horas de bicicleta.

“Las cargas vienen un poquito más ligeras, ahorita no hay que desgastarnos, mis entrenamientos son más cortos, más específicos; hay días en los que entrenamos seis o siete horas, ahora ya son de una o dos por lo mucho, pero el trabajo ya es más específico”, finalizó.