'Innecesario', proyecto de Gas Bienestar: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, calificó como algo "innecesario" el proyecto de crear una empresa vendedora de gas LP administrada por el Gobierno federal y con el objetivo de abrir la competencia en el sector, propuesta que hizo esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado ayer viernes por El Siglo de Torreón, el alcalde señaló que en lugar de incursionar en temas de venta y distribución de productos, el Gobierno federal debe poner énfasis en acciones prioritarias y que tienen que ver directamente con la administración de recursos y acciones de gobierno.

"Yo creo que el Gobierno debe preocuparse por gobernar y por hacer las cosas, el Gobierno en general y no de esta administración, pues no son buenos administradores, ¿qué tiene que meterse en temas que los debe atender la iniciativa privada? o sea yo no veo la necesidad de que el Gobierno federal ande vendiendo tanques de gas".

Zermeño indicó también que existen "tantos temas" que se deben atender de parte del Gobierno federal, esto en lugar de realizar anuncios sobre la creación de empresas gubernamentales para vender gas a supuestos precios menores a los existentes en el mercado actual, por lo que llamó a las autoridades de ese orden a que hagan un nuevo análisis de esa propuesta y las implicaciones que tendría en un ejercicio real.

"Pues me parece innecesario, a ver, hay tantos temas que tiene que atender el Gobierno federal, que andar anunciándonos ahorita que va a vender tanques de gas, nomás pónganse a pensar ¿cuántos camiones va a comprar, cuántos empleados va a tener, cuáles van a ser las rutas, va a ser solo en alguna parte o va a ser en todo el país? O sea, qué necesidad, de veras que se dedique a regular si hay abusos, si hay otro tipo de situaciones que preocupen".

Cabe recordar que fue durante la semana que el presidente López Obrador anuncio que se lanzará pronto el proyecto llamado "Gas Bienestar", mismo que consistirá en la entrega de gas LP a la población para abrir la competencia en ese mercado.

La propuesta ha desatado diversas opiniones de especialistas y actores públicos, quienes han dado posturas a favor y en contra al tomar en cuenta factores como la competencia existente, así como del fenómeno del combustible robado (Huachicol) en diversas partes del país.