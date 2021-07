Desaira SAT a los empresarios de La Laguna

Desaira SAT reunión con la Iniciativa Privada. Guillermo Martínez Ávila, vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), señaló que existen múltiples dudas de parte de este sector en torno a la forma en que operará la reforma al outsourcing, por lo que buscaron un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para aclarar el tema.

Manifestó que existe mucha preocupación de las diversas cámaras que integran este organismo, de ahí que han insistido en una reunión con los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es la representación federal de Hacienda en Torreón.

"Convocamos esta reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda aquí en La Laguna y no recibimos una respuesta favorable; nosotros, como empresarios, queremos sacar todas nuestras dudas en cuanto a la reforma laboral porque no queremos caer en faltas a la ley, no tuvimos una respuesta favorable", expresó.

Señaló que se convocó a la titular de la Secretaría del Trabajo del estado, que sí aceptó la invitación y les proporcionó toda la asesoría que esta oficina tiene, sin embargo, recordó que se trata de un tema que corresponde al Gobierno federal y no tanto al estado.

Martínez Ávila cuestionó la falta de atención del Gobierno federal, pues indicó que se trata de una cuestión que verdaderamente genera preocupación al sector productivo.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que hay más de 79 millones de contribuyentes y significaría millones de operaciones, como cambiar objetos sociales y los registros públicos.

"Es un mundo de tramitología lo que hay que hacer en 60 días, del 24 de mayo al 24 de julio, porque en mayo fue cuando salió la reglamentación".