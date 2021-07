Sellos no exentan de pasar por los filtros antialcohol: jefe de Tránsito de Torreón

El jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, descartó que los sellos o posibles certificaciones que se puedan tener para supuestos conductores designados de parte de otras autoridades o iniciativa privada tengan validez en el ámbito municipal.

El funcionario señaló que, al igual que cualquier otro conductor, los portadores de esos sellos o certificaciones podrán y deberán de someterse a las pruebas del Alcoholímetro en caso de que la autoridad lo requiera, aunque reconoció el ánimo de crear reflexión de diversos sectores de la sociedad y de la autoridad estatal.

"Es algo que está ahí, porque no va haber un doctor, no hay una certificación, no hay nada, o sea los operativos de alcoholemia, los aparatos de alcoholemia, certificados, son los que traemos la Dirección de Tránsito Municipal de Torreón, los tótems que van a estar con las mesas de trabajo de las asociaciones pues es para darse una idea, para crear consciencia, pero absolutamente no tienen ninguna validez, para nosotros ninguna validez".

SOBREVIGILANCIA EXTENDIDA EN TORREÓN

Gutiérrez además indicó que la llamada "sobrevigilancia" se realiza no solamente en el perímetro del Centro y sus alrededores, sino en diversos puntos que se han identificado como de mayor incidencia de accidentes, con mayor tránsito vial y en los que existen áreas comerciales con venta de alcohol, tales como el norte, sur y oriente del municipio.

En el mismo sentido reiteró el llamado a la ciudadanía para que adopten una conducta de responsabilidad y puedan consumir alcohol sin involucrar el manejo vehicular, además de utilizar las alternativas del conductor designado y del transporte público para evitar mayores consecuencias en el plano de las sanciones y de las tragedias que pueden incluso involucrar a terceros.