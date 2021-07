Atletas de Torreón deslumbran con su talento en Juegos Conade

Una buena cosecha de medallas, obtuvo el estado de Coahuila dentro de la disciplina del atletismo durante los Nacionales Conade 2021, evento que continúa en actividad con distintos deportes y que sustituye a la Olimpiada Nacional.

MUY ORGULLOSAS

Los deportistas coahuilenses, cuya delegación incluye a numerosos laguneros, consiguieron una medalla de oro, dos de plata y seis de bronce, mejorando la cosecha de 2019. Andrea Martínez García, Martina Micó Solari y María Paula García de Alba Rodríguez, fueron parte del representativo de Coahuila de esta disciplina, quienes obtuvieron excelentes resultados en sus pruebas, lo que representó orgullo, motivación y satisfacción para estas deportistas laguneras.

Las laguneras Andrea Martínez y Martina Micó fueron parte del relevo 4 por 100 coahuilense que obtuvo la presea de oro en la categoría Sub 18, junto a sus compañeras María Fernanda García Almaguer y María Fernanda González López, relevo que además, registró un nuevo récord a nivel nacional con 48.16 segundos, mejorando la marca que tenía cinco años vigente. La verdad, quedar en primer lugar en relevos me deja muy satisfecha de todo lo que se pudo lograr a pesar de la pandemia. Mucho trabajo, viajes, concentraciones y un cansancio que valió la pena. Sí me esperaba una medalla ya que le echamos muchas ganas. Estoy orgullosa y contenta de los resultados y de representar a mi estado"; afirmó Andrea Martínez, con su medalla al cuello.