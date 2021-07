La Dirección del Bienestar en Gómez Palacio pide los a maestros vacunados no 'dobletear' dosis antiCOVID

La Dirección de Programas de Bienestar región 02, con sede en Gómez Palacio, pide a los maestros que ya fueron vacunados contra el COVID-19 con la dosis de CanSino, tener confianza y no acudir a las jornadas de vacunación que se realizan en otros municipios de Durango donde se atiende al resto de la población pendiente.

Lorenzo Blanco Lozano, director de Programas, que atiende a 10 municipios del estado, pidió a los maestros, por ética, no acudir y darle oportunidad a quienes no se han vacunado. Ante el temor que se ha manifestado en docentes en otras entidades sobre la efectividad de la vacuna CanSino, Blanco Lozano sugirió que se practiquen un examen de laboratorio para verificar el nivel de anticuerpos que les ha proporcionado el biológico contra el virus SARS-CoV-2.

El director explicó que el hecho de vacunarse en dos ocasiones con distintas dosis no podrá ser posible debido al registro que se sube al sistema nacional; sin embargo, reconoció que ante el retraso en el proceso, sí se podrían dar esos casos.

"Se han dado casos y también tal vez se den pero por moral, por ética, porque cuando votamos por el presidente (Andrés Manuel López Obrador) votamos por hacer las cosas bien, tenemos que ayudarlo poniendo el ejemplo… si ya me vacuné darle la oportunidad a las personas que no lo han hecho", comentó Blanco.

Como es su caso dijo, que teniendo la oportunidad como director de Programas de vacunarse donde él quisiera, no lo ha hecho, pues esperará la jornada correspondiente de acuerdo con su edad.

"Respetando la instrucción del presidente, siendo director no lo he hecho porque he sido respetuoso de las instrucciones del presidente y del delegado (Édgar Morales) hasta que me toque para quienes no lo han hecho y les toque se vacunen", comentó. En Durango se aplicaron un total de 54 mil 447 dosis de la vacuna CanSino a trabajadores de la educación.