'Trabajador del Simas Torreón no volverá a conducir'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que el conductor del vehículo del Simas que ocasionó un accidente durante el miércoles en la zona Centro de la ciudad y que dejó dos personas lesionadas, no volverá a conducir vehículos oficiales de la administración, esto al margen de lo que determinen las autoridades respecto al tema de sanciones derivadas del percance vehicular.

Zermeño Infante dijo que de parte de la autoridad municipal se mantiene un seguimiento del tema, aunque hasta el momento ha trascendido que se están aplicando de forma adecuada las acciones de la aseguradora y en favor de la reparación del daño a los afectados.

"Yo no estoy para defender a nadie, ni para tapar nada, parece que no venía alcoholizado, eso es lo que yo tengo, sé que se está atendiendo a las personas atropelladas, yo lo que les he dicho a quienes manejan vehículos oficiales es que manejen con precaución, por lo pronto este amigo no va a volver a manejar ningún vehículo, por lo pronto, o sea, no vamos a permitir que quien comete alguna situación como estas pues se le vuelva a permitir manejar, llámese patrullas, llámese camiones".

Dijo además que de parte del Simas Torreón se están encarando todas las consecuencias legales y administrativas que derivan del accidente, pero al ser conductores se tiene una responsabilidad personal y que precisamente deberá de encarar el chofer que resultó culpable según el dictamen del Tribunal de Justicia Municipal.

"Es que tiene que enfrentar ya su situación personal, no es la empresa, o sea esto es la persona, si alguien comete un ilícito, una situación de estas pues tiene que pagar en lo personal, la empresa se hace cargo, hay un seguro para hacerse cargo de los daños que se ocasionan, pero él en lo personal pues tendrá que responder por la infracción".

