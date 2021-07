Pendiente, atención a víctimas de violencia en Durango

Desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró alerta de género para 16 municipios de Durango en 2018, entre ellos Gómez Palacio, el Gobierno del estado presenta un retraso considerable en la construcción de refugios para mujeres violentadas "en los que no han puesto ni un ladrillo", declaró Sandra Sierra Limones, subdirectora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Tal retraso, dijo, ha obligado a mujeres víctimas de violencia y sin una red familiar de apoyo, a buscar esa atención a otros estados a fin de poner a salvo su vida.

VER MÁS: El 2020 fue violento para las parejas de los elementos de las distintas fuerzas armadas de La Laguna

"La situación se vuelve complicada, ayer (jueves) platicando con las directoras de los refugios de Coahuila, me enteré que en Múzquiz hay una mujer de Gómez Palacio que está en un refugio porque precisamente aquí no hay donde se pueda proteger. Me comentaban 'es que necesitamos hacer un trámite en el registro civil', lo que complica la situación", dijo.

Sin embargo, reconoció que hay instituciones que sí están trabajando en el tema, pero dijo que es necesario hacerlo de forma conjunta.

"Yo no dudo que haya instituciones que estén trabajando, pero están trabajando de forma aislada. Necesitamos una estrategia conjunta y aquí estaría muy bien que el Gobierno del estado asumiera la responsabilidad".

También mencionó que hay un retraso en la construcción del Centro de Justicia para la Mujer en este municipio, para el cual la Federación aprobó una inversión de 16 millones de pesos. La obra estará cerca a lo que antes era el Cereso número 2 de Gómez Palacio.

VER MÁS: La incidencia delictiva contra las mujeres en México se intensificó en mayo

"La Conavim aprobó este año para Gómez Palacio a partir de una comunicación constante y estrecha que ha tenido el Municipio de estarle exponiendo constantemente los requerimientos para tener un centro... debe estar en obras de nivelación porque para el 31 de diciembre debe estar la primera etapa", explicó la subdirectora del IMM.

También comentó que es necesario que no solo esté listo el edificio, sino su correcto funcionamiento a beneficio de las mujeres víctimas de violencia.

"La verdad en lo que hay que estar muy atentas es aparte que se cumplan los tiempos es que no se vuelva un elefante blanco", concluyó Sierra Limones.

Alerta de género en Durango

Pendientes del Gobierno del estado:

*Construcción de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema.

*Construcción del Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio.

*Avance en la aplicación de la Norma 046, la cual contempla la interrupción legal del embarazo.

*El IMM avizora un futuro complicado en el tema de atención a las mujeres en Durango.