Santos se prepara para su encuentro con la Jaiba Brava

Santos Laguna prepara su segundo duelo de pretemporada. El volante colombiano Juan Otero, observa muy bien el equipo, por lo que espera un excelente rendimiento ante la Jaiba Brava.

El sudamericano mencionó que la pretemporada les ayuda mucho en todos los sentidos, ya que si se preparan bien en esta etapa, las cosas saldrán de acuerdo a lo planificado, mejorando en este tiempo aspectos que deben pulir.

"Motivado para el arranque del torneo, tenemos un gran grupo y cuerpo técnico, que sabe lo que hace" mencionó el cafetalero que agregó "Ya demostramos en el torneo pasado lo que somos", hay cosas por mejorar y para eso tenemos este tiempo y corregirlo".

Indicó que a pesar de la gran campaña que tuvieron, no pudieron quedar campeón en la Liga MX, ya que así es el futbol, pero en el seno albiverde harán las cosas como siempre, preparándose para lo que viene.

"Será un torneo muy difícil, los equipos se han armado bien, pero tenemos con qué pelear. Soy potente y rápido, pero siempre hay cosas por mejorar" agregó, al mismo tiempo de señalar que se cometen errores, pero para eso está la pretemporada, para reivindicarse.

Recalcó que los Guerreros, son un equipo joven, pero todos corren para el mismo lado, por lo que no le queda duda a Otero, que de nueva cuenta harán una buena campaña.

"Contento ya que para ser mi primer torneo y llegar a la final, es un gran orgullo para mi, sobre todo como me acogieron los aficionados a mi llegada, eso motiva más" reveló desde la concentración verdiblanca en Barra de Navidad.

Dejó en claro, que para el siguiente torneo buscará de nueva cuenta llegar a la final, catalogando el pasado como muy bueno, a pesar de ser el primero, en una liga que no conocía, donde tuvo un accionar positivo.

De cara al duelo del fin de semana ante el representativo tamaulipeco de la Liga Expansión MX opinó "Veo al equipo bien, contra América el partido fue muy bueno, el equipo está fortalecido y haremos un gran juego". Juan Ferney estaba considerado por Colombia para jugar la Copa América en Brasil, pero dio positivo al COVID-19, por lo que se perdió la justa organizada por la Conmebol.

"Son cosas que pasan, solo Dios sabe, si no me toca ahora, seguiré trabajando para buscar una mejor oportunidad", expresando que ya lo tienen en la mira para futuras convocatorias, por lo que no debe aflojar "debo seguir creciendo y mejorando, fortalecido para cuando me toque y estar bien preparado".