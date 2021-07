Conor McGregor patea a Dustin Poirier durante el pesaje

La rivalidad de ambos peleadores se encendió, esta no será la primera vez que se enfrentarán, ya que anteriormente ya habían peleado, primero en 2014 en la que McGregor salió victorioso, mientras que en la segunda pelea fue Dustin quien se llevó el triunfo.

Cuando estaban cara a cara, Conor lanzó unas palabras en tono amenazante a Poirier, quien no le respondió ante su provocación, solo se limitó a reír.

Conor McGregor taunts and kicks out at Dustin Poirier ahead of their meeting at #UFC264 on Saturday! pic.twitter.com/ZGOjBFVczB