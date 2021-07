Uno de cada 4 laguneros enfrenta rezago educativo

Uno de cada cuatro laguneros mayores de 15 años enfrenta una condición de rezago educativo, es decir, no saben leer ni escribir o no concluyeron su educación básica, lo que se convierte en un obstáculo para tener un desarrollo profesional adecuado y acceder a sueldos competitivos.

Así lo explicó Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación en el diagnóstico realizado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), en base a la metodología del Instituto Nacional para la Educación Abierta (INEA) y los datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Señaló que hay arriba de un millón 17 mil habitantes mayores de 15 años en la Zona Metropolitana de La Laguna y un 23 por ciento de esta población se encuentra en rezago educativo, lo que equivale a 234 mil 231 laguneros que son analfabetas o no concluyeron su educación primaria o secundaria.

"Esto se convierte en un obstáculo para acceder a trabajos que les garanticen seguridad social, servicio médico, diversas prestaciones laborales, y cuando las familias tienen integrantes o el jefe de la familia tiene rezago educativo, su calidad de vida se ve un poco golpeada por esta situación", expuso.

Al desagregar el rezago educativo por componentes, de los 234 mil laguneros mencionados en esta condición, hay 16 mil 345, un 7 por ciento, que no sabe leer ni escribir, son analfabetas, algo que no se ha logrado erradicar pese a la promesa que se hizo hace 100 años, en el marco de la Revolución Mexicana, recordó Medina. Un 25 por ciento, 59 mil 165 personas, no concluyeron la primaria y 158 mil 721, el 68 por ciento, no terminó la secundaria.

"Las razones son diversas: principalmente el tema económico, son personas que tuvieron que abandonar la escuela para trabajar, pues en su casa no había los suficientes recursos económicos, y pues también en el tema de las escuelas secundarias, muchas veces estos laguneros, cuando concluyeron la primaria, no tenían una secundaria cerca de sus comunidades en la que pudieran dar seguimiento a sus estudios", comentó.