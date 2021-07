Datsun 'viral' tapizado de mensajes de AMLO es quemado en Lerdo

En un acto de intolerancia política y fue quemado de manera intencional el carrito Datsun modelo 1975 tapizado de AMLO que se viralizó a nivel nacional y que circulaba por toda La Laguna, mismo que es propiedad de la doctora Lilia Mosquera, una mujer que ya es abuela y que usaba su Datsun como único medio de transporte.

El acto fue calificado como "cobarde" por los vecinos de Doña Lilia pues lo incendiaron con gasolina durante la madrugada de este viernes afuera de su domicilio en Lerdo mientras ella dormía.

Este vehículo era ampliamente conocido no sólo en La Comarca Lagunera sino también en todo el país debido a la gran cantidad de propaganda que tenía a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en una unidad motriz a la que también se le notaban los kilómetros recorridos. Hace días ella realizó a través del vehículo un perifoneo promoviendo la consulta ciudadana del primero de agosto, proceso que ha incomodado a varios actores políticos en Lerdo porque permitirá que los expresidentes de México puedan ser juzgados de ser el caso.

La señora Lilia Mosquera Ruiz, es médico cirujano egresada de la UJED de Gómez Palacio, actualmente tiene su domicilio en Lerdo en la avenida Coronado número 221 entre Cuauhtémoc y Abasolo. No es funcionaria pública, ni forma parte del gobierno pero ella tiene más de 20 años como seguidora de Andrés Manuel López Obrador y actualmente es activista política y brigadista voluntaria a nivel nacional además de promotora de la Cuarta Transformación, lo que fue suficiente para promover un crimen de odio en su contra.

"Yo compré mi carrito de segunda mano en el 2000, desde entonces había sido mi carrito fiel, es el carro amlover. Tuve un negocito en Matamoros, Coahuila del 2004 al 2015 y por eso yo iba mucho para allá. La primera vez que arregle mi carrito fue en Matamoros en el 2005 más o menos con pintura y luego ya años más tarde lo arregle con las siglas de Morena con la fotografía de Andrés Manuel López Obrador después de eso ya en el 2018 cuando gana la presidencia lo vuelvo a arreglar porque yo quería que se viera que orgullosamente y de corazón yo siempre he sido seguidora de Andrés Manuel", dice la mujer, quien también estuvo viviendo también en Gómez Palacio.

"Fue aproximadamente a las 12 de la madrugada de este 9 de julio cuando me lo quemaron. Yo llegué a mi casa me estacioné afuera del domicilio, en la acera izquierda y después de que en el día estuvimos perifoneando me quedé dormida, luego los vecinos estuvieron tocando la puerta y era como la 1 de la mañana cuando salgo y veo vecinos, policías e incluso ya habían movido ya mi carro hasta la esquina", dijo.

Había gasolina en todas partes, el carro fue destruido y llevado al corralón. Cabe resaltar que su domicilio se ubica apenas a unas cuadras de la Presidencia Municipal en el centro de Lerdo, es decir, no está en una zona deshabitada o alejada de la mancha urbana.

"Este es mi único vehículo en el que me muevo y por eso yo lo siento mucho. Yo por fortuna Gracias a mi Dios padre no soy nerviosa y tomé las cosas con tranquilidad porque considero que son cosas materiales que se pueden recuperar pero yo creo que nos quieren amedrentar y nos quieren callar pero no van a poder porque yo siempre he difundido todo lo relacionado con Andrés Manuel López Obrador y ahorita está cerca la consulta popular que va a ser el primero de agosto yo pienso que eso podría haber sido la causa pero no podría asegurarlo, lo que sí puedo asegurar es que yo no tengo enemigos, por eso considero que podría ser algo político" dijo Lilia.

Mencionó que está muestra de intolerancia no ayuda a la democracia y que no porque le quemen su vehículo se va a terminar la Cuarta Transformación ni la gente que está con Morena o con Andrés Manuel López Obrador. También dijo que seguirá promoviendo que la gente salga a votar el primero de agosto a favor de de que se retire el fuero a ciertos actores políticos.

"Acudí aquí a la Vicefiscalía a presentar mi denuncia, ellos van a seguir el procedimiento de investigación. Yo pienso que va a haber justicia y espero que esto no quede impune porque no estás bien esto que hicieron", acotó.