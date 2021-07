Tormenta Elsa deja a Nueva York con inundaciones

Prácticamente las inundaciones están por toda la ciudad, con cantidades de agua que incluso llegaban a la cintura de los usuarios del metro de Nueva York, por ejemplo la estación de Washington Heights quedó inundada casi por completo.

Elsa comenzó a atacar en el sureste de Estados Unidos, y luego, desde la mañana de este viernes golpeó a Nueva York.

Los vientos provocados por la tormenta llegaron a cerca de 50 millas por hora, según dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Incluso, varias carreteras en el barrio del Bronx y en Manhattan tuvieron que cerrar, ya que según se tiene pronosticado caerán lluvias de hasta 6 pulgadas en algunas áreas.

En redes sociales, usuarios han compartido videos e imágenes en donde se puede ver como es que se vive la actual situación en diferentes rincones de la ciudad, en un video se puede ver como para poder ingresar al metro, al momento de bajar las escaleras se tiene que pasar por una abundante cantidad de agua.

Por otro lado, los aeropuertos de la ciudad de Nueva York, han experimentado retrasos importantes conforme fue avanzando la intensidad de la tormenta.

